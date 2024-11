Samsung Galaxy S24 da 256GB in sconto folle di 381€ su eBay

Tieniti forte perché ti sto per segnalare un'occasione straordinaria che sicuramente durerà molto poco. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il mitico Samsung Galaxy S24 da 256 GB a soli 607,91 euro, invece che 989 euro. Per ottenerlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale SMARTNOV24 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino su eBay non viene segnalato ma lo puoi vedere sul sito ufficiale di Samsung ed è esattamente quello che ti ho scritto sopra. Dunque in questo momento c'è un risparmio spaventoso di oltre 381 euro. E se preferisci puoi pagare in comode rate di 213,30 euro per 3 mesi senza interessi con Klarna.

Samsung Galaxy S24: a questo prezzo è un best buy

Già Samsung Galaxy S24 è uno dei migliori smartphone, un top di gamma eccezionale, e con questo sconto spaventoso è da prendere all'istante. Gode di una straordinaria fotocamera principale da 50 MP con stabilizzatore ottico, ultra-grandangolo da 12 MP con campo visivo da 120° e teleobiettivo dotato di zoom ottico 3x. Il risultato sono scatti straordinari.

Monta il potente processore Exynos 2400 supportato in questa versione da 8 GB di RAM e gode di una memoria interna da 256 GB. Ha un bellissimo display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Pesa solo 167 g e ha uno spessore di appena 7,6 mm. Monta una super batteria da 4000 mAh con ricarica cablata da 25 W e wireless da 15 W. È dual Sim e gode della tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet.

Questo è uno smartphone top di gamma che oggi potrei avere a molto meno del suo prezzo, praticamente pagandolo come se fosse un medio gamma. Dunque non perdere l'occasione perché scadrà a breve. Fiondati su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S24 da 256 GB a soli 607,91 euro, invece che 989 euro. Per ottenerlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale SMARTNOV24 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.