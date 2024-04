Samsung Galaxy S23 Ultras: SCONTO DI 610€, mega risparmio attivo su eBay

Nonostante l'uscita dell'S24, la line S23 di Samsung rimane una linea di smartphone top di gamma e oggi, su eBay, è disponibile uno sconto incredibile del 41% (610€) per un prezzo finale e totale di 869,90€ proprio sul Samsung Galaxy S23 Ultra.

Promo pazzesca: 610€ risparmiati sul Samsung Galaxy S23 Ultra

Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra promette di stupire con un display da 6.8 pollici e una risoluzione mozzafiato di 3088 x 1440 pixel. La sua frequenza di aggiornamento adattiva, che oscilla agilmente tra 1 e 120 Hz, assicura un'esperienza visiva fluida e impeccabile, adattandosi alle esigenze del momento.

Alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 2 per Samsung Galaxy, con i suoi 8 core, questo dispositivo promette prestazioni di alto livello in ogni situazione, che sia il multitasking intenso o i giochi più esigenti. La sua fotocamera principale si distingue per la sua versatilità: una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, una fotocamera grandangolare straordinaria da 200 MP e un teleobiettivo da 10/10 MP catturano ogni dettaglio con una nitidezza e una vividezza senza pari.

Non dimentichiamo la fotocamera frontale da 12 MP, perfetta per scatti selfie impeccabili e videochiamate cristalline. La batteria da 5000 mAh garantisce una lunga durata, permettendo di utilizzare il telefono per ore senza preoccupazioni.

In termini di sicurezza, il Galaxy S23 Ultra offre un sensore di impronte digitali integrato e una robusta resistenza all'acqua. Ma la vera chicca di questo smartphone è la S Pen, che offre un'esperienza di scrittura e disegno ultra precisa e fluida, trasformando il telefono in uno strumento creativo versatile e potente. Il Samsung Galaxy S23 Ultra si presenta come una combinazione perfetta di potenza, eleganza e funzionalità.

Su eBay, oggi, viene applicato uno sconto imperdibile del 41% (610€) sul Samsung Galaxy S23 Ultra che viene venduto a 869,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.