Samsung Galaxy S23 ULTRA: IL PREZZO CROLLA a meno di mille euro su eBay

Il Samsung Galaxy S23 ULTRA è uno degli smartphone più importanti degli ultimi anni, un top di gamma di assoluta qualità e affidabilità realizzato da una delle aziende più grandi al mondo. Samsung è, infatti, tra le prime aziende al mondo per la realizzazione di prodotti tecnologici: hardware, elettronica, smartphone e chi più ne ha più ne metta, Samsung rappresenta sempre un'ottima scelta. Lo smartphone in questione, il Samsung Galaxy S23 ULTRA vede il proprio prezzo crollare sotto la soglia dei mille euro con il clamoroso sconto applicato da eBay: 32% di sconto per un prezzo finale di 999,90€ in confronto ai 1479,99 del prezzo di listino, quasi 500€ di sconto!

Prezzo clamoroso su eBay per il Samsung Galaxy S23 ULTRA

Lo smartphone Galaxy S23 ULTRA di Samsung è in clamoroso sconto su eBay. Si tratta di un dispositivo di primissima fascia, un top di gamma di livello alto e che affonda i piedi nella sfera dell'eccellenza. Processore Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm SM8550-AB che assicura prestazioni veloci e attività fulminee, sia per quanto riguarda le funzioni quotidiane sia per quanto riguarda le operazioni più complesse che è possibile portare a termine su questo device.

Display da 6.8 pollici con una risoluzione da 1440 x 3080 pixel e refresh a 120 Hz, il che assicura una qualità e fluidità delle immagini davvero senza paragoni. Fotocamera quadrupla da 200 Mp + 10 Mp + 10 Mp + 12 Mp per foto e video da macchina fotografica. Il tutto sostenuto da una corposa batteria da 5000 mAh che vi permetterà di utilizzare il telefono senza temere mai che possa scaricarsi o con la necessità di ricaricarlo durante la giornata, anche durante una vostra giornata stress.

E dunque, il Samsung Galaxy S23 ULTRA è attualmente in sconto su Amazon a 999,90€ andando così a risparmiare il 32% sul prezzo di listino che equivale a 1479,99€. Un'occasione unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.