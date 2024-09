Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: meno di 890€ per un TOP DI GAMMA incredibile

Se sei alla ricerca di uno smartphone di fascia alta, potente e performante come nessun altro sul mercato, sappi che il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è la scelta perfetta per le tue esigenze. Lo troverai disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di 898,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non perdere l'opportunità imperdibile di acquistare un prodotto top senza compromessi. Corri a prenderlo adesso, c'è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine. Non di meno, avrai accesso al reso gratuito entro quattordici giorni dall'acquisto e potrai beneficiare della garanzia di due anni con il rivenditore.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: ecco perché comprarlo

Il cuore pulsante del Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, uno dei chip più potenti attualmente sul mercato. Questo processore garantisce prestazioni fulminee, permettendoti di gestire senza sforzo tutte le tue attività quotidiane, dalle app più leggere ai giochi più impegnativi. Con una memoria RAM da 8 GB e lo storage da 256 GB (non espandibile), il multitasking è fluido e reattivo, mentre la GPU Adreno 740 offre una grafica mozzafiato per i giochi e la realtà aumentata.

Una delle caratteristiche distintive del Galaxy S23 Ultra 5G è la sua incredibile fotocamera da 200 MP, che stabilisce un nuovo standard nella fotografia mobile. Il sistema include anche una lente ultra grandangolare, un teleobiettivo per zoom ottico 10x e una fotocamera frontale da 12 MP per selfie perfetti. Non di meno, è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ (3088 x 1440), che offre un'esperienza visiva senza precedenti. I colori sono vibranti e i neri profondi, con un contrasto eccezionale che rende ogni immagine incredibilmente realistica. Questo schermo è anche certificato HDR10+, garantendo una qualità cinematografica per i tuoi contenuti preferiti.

Infine, è equipaggiato con una batteria da 5000 mAh, progettata per durare tutta la giornata anche con un uso intensivo. Grazie alla ricarica rapida da 45W, puoi ricaricare il dispositivo in poco tempo e tornare subito operativo. Inoltre, supporta la ricarica wireless e la condivisione di carica, permettendoti di ricaricare altri dispositivi compatibili direttamente dal tuo smartphone. Il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è attualmente disponibile su Amazon a soli 898,99€, un prezzo incredibile per uno smartphone di fascia alta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.