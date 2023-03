Samsung Galaxy S22 Ultra 5G sbaraglia la concorrenza a questo prezzo su Amazon

La tanto amata serie Galaxy Note di Samsung è tornata con il Galaxy S22 Ultra. Man mano che lo si usa, ci si rende conto che si tratta in realtà di un Note travestito da Galaxy S. Samsung ha unito le migliori caratteristiche della serie Note, come la S Pen e il design unico, con le migliori caratteristiche della serie Galaxy S, come le potenti fotocamere e la grande batteria, per creare il telefono all-in-one definitivo: il Galaxy S22 Ultra. Acquistalo su Amazon a soli 1099,00€ invece di 1489,00€.

Questo dispositivo ha tutto ciò che si potrebbe desiderare in un top di gamma e anche di più: quattro fotocamere, una delle quali con zoom periscopico a lungo raggio; una S Pen inclusa senza costi aggiuntivi e con durata della batteria prolungata; il processore Android più recente e potente; il display Samsung AMOLED di ultima generazione; insomma, tutto ciò che serve per un successo commerciale strepitoso. E se ciò non bastasse, il Galaxy S22 Ultra offre alcune chicche extra come una luminosità del display da record, una frequenza di aggiornamento più fluida e alcune tonalità vivaci per una buona misura.

Il Galaxy S22 Ultra si distingue dalla massa grazie ai suoi angoli e al design della fotocamera. Il device presenta anche una nuova variante di colore rosso "borgogna", la più attraente delle nuove tonalità. Gli angoli affilati e le dimensioni leggermente maggiori danno l'impressione di un dispositivo più grande rispetto ad altri smartphone piuttosto grandi. I controlli dell'alimentazione e del volume del dispositivo si trovano sul bordo destro, il connettore USB-C si trova nella parte inferiore, non c'è spazio per il jack per le cuffie e la scheda microSD non è supportata. La certificazione IP68 garantisce la resistenza del dispositivo all'acqua e alla polvere.

Il display da 6,8 pollici utilizza la stessa versione della tecnologia M11 Dynamic AMOLED vista nell'S21 Ultra, con cornici sottili e una frequenza di aggiornamento regolabile da 1 a 120 hertz. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

