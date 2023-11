Samsung Galaxy Buds FE: super OFFERTA di Amazon (-20€)

Se vuoi degli auricolari wireless di ottima qualità senza spendere un patrimonio approfitta di questa promozione. Va subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Samsung Galaxy Buds FE a soli 89,99 euro, invece che 109 euro.

Con questo sconto del 17% risparmi 20 euro sul totale. Questo tieni presente che si avvicina tantissimo al prezzo più basso per cui fai in fretta o ti rimangono le briciole. Anche perché queste cuffiette Bluetooth sono davvero eccellenti sia per ascoltare musica che per fare chiamate. E allo stesso prezzo le puoi avere nere o bianche.

Samsung Galaxy Buds FE a un ottimo prezzo

Come ti dicevo questo è uno dei prezzi più bassi mai visti per cui devi fare alla svelta. Ma vediamo anche le specifiche che le contraddistinguono come un ottimo acquisto:

Design: partiamo dalla forma ergonomica che si adatta alle orecchie, con degli inserti in silicone molto comodi. Sono piccolissimi e leggeri e quindi li puoi tenere per tutto il tempo che vuoi.

Audio: hanno bassi potenti e un suono ricco di sfumature che renderanno ogni tuo brano molto coinvolgente. Anche le chiamate saranno perfette con la cancellazione attiva del rumore .

hanno bassi potenti e un che renderanno ogni tuo brano molto coinvolgente. Anche le chiamate saranno perfette con la . Autonomia: possiedono una batteria in grado di durare per 30 ore con una singola ricarica . Sì hai capito bene, sono probabilmente uno dei modelli con più autonomia sul mercato.

possiedono una batteria in grado di durare per . Sì hai capito bene, sono probabilmente uno dei modelli con più autonomia sul mercato. Comandi: sono dotati di pratici comandi touch che ti consentono ad esempio di gestire i volumi, i brani musicali e di rispondere alle chiamate.

Insomma sia per le caratteristiche che per il prezzo sono da prender al volo. Quindi non farteli scappare, prima che l'offerta scada vai su Amazon e acquista i tuoi Samsung Galaxy Buds FE a soli 89,99 euro, invece che 109 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

