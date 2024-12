Samsung Galaxy Book4 Pro 360 con display touch e S Pen inclusa (-580€)

Sei indeciso tra un tablet e un notebook? Allora perché non acquisti un convertibile e lo usi come vuoi all'occorrenza. Oggi ti segnalo questa promozione di Amazon per avere il fantastico Samsung Galaxy Book4 Pro 360 a soli 1.519 euro, anziché 2.099 euro.

Non ci sono errori, quanto meno non di scrittura. Siamo davanti a unno sconto del 28% sul prezzo di listino che ti permette di risparmiare la bellezza di 580 euro sul totale. Non è ovviamente una promozione che potrà durare a lungo quindi devi fare in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 303,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy Book4 Pro 360 ora al minimo storico

Chiaramente siamo di fronte a un super notebook di qualità superiore. Con Samsung Galaxy Book4 Pro 360 non devi fare rinunce di alcun genere. Gode di performance eccellenti, grazie al potente processore Intel Core Ultra 7, con a supporto ben 16 GB di RAM e Windows 11 Home.

Possiede una memoria interna da 512 GB e uno slot per scheda microSD che ti consente di aumentarla. Ha un bellissimo e generoso display AMOLED 2X touch da 16 pollici e una cerniera a 360° che ti permette di usarlo come se fosse un tablet. Inoltre inclusa troverai la S Pen precisa e molto pratica. Ha una tastiera con retroilluminazione e un touch pad sensibile. Possiede porte USB velocissime, HDMI e Thunderbolt 4.

Inutile ribadire che devi essere rapido per riuscire ad avvalerti di questa offerta. Dunque prima che sparisca o le unità disponibili si esauriscano vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Book4 Pro 360 a soli 1.519 euro, anziché 2.099 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.