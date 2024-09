Samsung Galaxy Book4 con i5, Windows 11 e SSD da 512GB (-41%)

Quella che ti sto per segnalare è sicuramente un'offerta da "clic più veloce" quindi sii rapido o rischi di perderla. Solo oggi e ancora per poco tempo su Amazon puoi acquistare il bellissimo Samsung Galaxy Book4 a soli 649 euro, invece che 1.099 euro.

Ti assicuro che è tutto vero, non ci sono errori di scrittura e non stai sognando. Grazie a questo sconto sul prezzo originale del 41% avrai un risparmio di ben 450 euro sul totale. Inutile quindi dire che la promozione durerà pochissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 129,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy Book4 al miglior prezzo su Amazon

Samsung Galaxy Book4 è un laptop di qualità superiore che garantisce prestazioni eccezionali e un design invidiabile. Si presenta infatti con un peso di soli 1,55 kg e uno spessore di appena 15,4 mm per un bellissimo display da 15,6 pollici FHD. Colori vividi e immagini nitide senza affaticare la vista. Gode di una tastiera retroilluminata con tasti precisi e ben distanziati e un touch pad sensibile e bello grande.

Ovviamente a renderlo rapido e fluido che il potente processore Intel Core i5 supportato da ben 16 GB di RAM e il sistema operativo Windows 11. Gode anche di un SSD da 512 GB che potrai partizionare per archiviare quello che vuoi. Possiede due porte USB-C, una porta USB-A, un ingresso HDMI, uno per cavo LAN, slot per scheda microSD e ingresso audio.

A questa cifra non puoi assolutamente trovare di meglio e tra l'altro puoi anche pagare in comode rate. Quindi non aspettare che sia tardi, vai all'istante su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Book4 a soli 649 euro, invece che 1.099 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.