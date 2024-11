Samsung Galaxy Book4: 530€ in meno con il Black Friday (-48%)

Samsung riesce a garantire sempre il top della qualità per ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, in occasione del Black Friday, viene applicato un mega sconto del 48% (530€) sul Samsung Galaxy Book4 per un costo finale di 569€.

Il laptop definitivo per lavoro, studio e intrattenimento

Il Samsung Galaxy Book4 è il laptop ideale per chi cerca prestazioni elevate e flessibilità. Grazie al nuovo processore Intel Core i5, offre prestazioni superveloci e un multitasking senza interruzioni. Per archiviare i tuoi contenuti, puoi contare su una scheda SSD espandibile fino a 2TB, garantendo spazio abbondante per ogni tua esigenza.

Il design leggero e sottile, con un corpo interamente in metallo e un peso di meno di 1,6 kg, lo rende perfetto da portare ovunque. L’ampio display da 15,6" offre immagini in alta definizione con dettagli nitidi⁶, per un’esperienza visiva eccezionale.

Con il Galaxy Book4, non avrai più bisogno di adattatori: dispone di una gamma completa di porte integrate, tra cui HDMI v1.4, due porte USB-A, due USB-C, uno slot microSD e una porta RJ45 per connessioni LAN ad alta velocità. Questa varietà di connessioni soddisfa ogni esigenza, dalla produttività alla connettività multimediale.

La batteria di lunga durata ti permette di essere produttivo anche in viaggio. E per una ricarica rapida, il caricatore leggero e portatile, compatibile anche con altri dispositivi Samsung Galaxy, ti assicura massima comodità. Un’altra innovazione è la possibilità di usare il tuo telefono come fotocamera connessa. Passa dalla qualità della webcam del laptop ai dettagli sorprendenti della fotocamera del tuo smartphone, con effetti video migliorati per le app di videoconferenza.

