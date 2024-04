Samsung Galaxy A55 è uno smartphone ECCELLENTE che, con la doppia Promo di eBay, è un BEST BUY

Samsung è un'azienda che, in ogni ambito e in ogni settore, riesce sempre ad offrire il massimo della qualità e oggi, su eBay, il suo Galaxy A55 è soggetto ad un doppio sconto: 23% + 15€ con il coupon PSPRAPR24 per un prezzo totale e finale di 372€.

Samsung Galaxy A55: le caratteristiche dello smartphone in offerta

Il Samsung Galaxy A55 offre una serie di funzionalità all'avanguardia in un design elegante e compatto. Il suo grande display da 6.6 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel offre un'esperienza visiva coinvolgente e dettagliata, perfetta per godersi contenuti multimediali, navigare sul web e molto altro ancora.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è il suo modulo 5G, che garantisce un trasferimento dati veloce e una navigazione Internet fluida e reattiva. Il Samsung Galaxy A55 si distingue per la sua eccellenza nella multimedialità, grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel.

Questa fotocamera consente di catturare immagini di alta qualità con una risoluzione impressionante di 8165 x 6124 pixel, garantendo dettagli nitidi e colori vibranti in ogni scatto. Inoltre, la capacità di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel offre la possibilità di creare video di alta qualità con una chiarezza e una nitidezza sorprendenti.

Nonostante le sue potenti prestazioni, il Samsung Galaxy A55 mantiene uno spessore contenuto di soli 8.2mm, conferendo al dispositivo un aspetto elegante e raffinato. Questa combinazione di prestazioni avanzate, capacità multimediali eccezionali e design sottile lo rende una scelta molto interessante per gli utenti che cercano un dispositivo versatile e performante.

