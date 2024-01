Samsung Galaxy A54 8+256GB a soli 378€ su Amazon (DISPONIBILITÀ LIMITATA)

eBay chiama, Amazon risponde. Il colosso dell'e-commerce questa mattina sta offrendo il Samsung Galaxy A54 nella versione 8+256 GB a soli 378,90 euro, per effetto del 30% di sconto sul prezzo consigliato di 542,64 euro. A conti fatti, dunque, la promo di Amazon ti permette di risparmiare oltre 160 euro, come ti ricorda la modella in copertina. C'è solo un problema: nel momento in cui scriviamo ne sono rimasti disponibili soltanto 3. Affrettati dunque, prima che sia troppo tardi. Ecco il link all'offerta.

Samsung Galaxy A54 8+256 GB in sconto del 30% su Amazon

Il modello di Galaxy A54 in offerta sul sito di Amazon vanta la configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il display è un Super AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+, impreziosito da un design moderno e giovanile, come ci ha abituato ormai da tempo la linea A dei Galaxy.

Un telefono equilibrato, che vanta uno dei sistemi di fotocamere più potenti per questa fascia di prezzo, tanto da essere definito dai principali esperti del settore come un "piccolo" Galaxy S23. Più di un complimento, quindi, per uno smartphone che ha venduto tantissimo nell'anno che si è appena concluso.

Per design, usabilità quotidiana, prestazioni e comparto multimediale, l'A54 è uno dei telefoni Samsung più riusciti degli ultimi anni e ancora attualissimo nel 2024, merito anche della politica di aggiornamenti seguita dall'azienda coreana, che propone 5 anni di aggiornamenti software e di sicurezza.

Cogli al volo l'offerta di Amazon sul Galaxy A54 per risparmiare oltre 160 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

