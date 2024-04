realme C67: SCONTO FUORI DI TESTA su eBay, risparmia 345€

realme è un'azienda che riesce spesso ad offrire degli smartphone di qualità a prezzi molto accessibili e oggi, su Amazon, il realme C67 viene messo in sconto del 69% (avete letto bene) per un prezzo totale e finale di 154,99€.

Maxi promo: realme C67 al 69% di sconto

realme C67 presenta una fotocamera da 108MP con Zoom 3X In-sensor rappresenta il punto di forza di questo dispositivo, permettendoti di catturare immagini incredibilmente dettagliate e zoomare senza compromettere la qualità. Il processore Snapdragon 685 6nm assicura prestazioni fluide e reattive, mentre la RAM dinamica fino a 8GB+8GB garantisce un multitasking senza problemi.

Con fino a 256GB di memoria interna, hai ampio spazio per salvare foto, video e app. Nonostante ciò, il dispositivo rimane ultra sottile con uno spessore di 7,59 mm, garantendo una comoda portabilità. Il design Sunny Oasis aggiunge un tocco di eleganza e stile.

La ricarica SUPERVOOC da 33W assicura un rapido ripristino dell'energia, mentre la batteria da 5000 mAh offre una lunga durata per goderti il dispositivo per tutta la giornata. Il display da 90 Hz da 6,72 garantisce un'esperienza visiva fluida e reattiva, ideale per il gaming e la visione di contenuti multimediali.

Il colore Black Rock conferisce un aspetto audace e sofisticato al dispositivo, mentre il processore Snapdragon 685 6nm con CPU Kryo™ 265 e GPU Adreno™ 610 assicura prestazioni affidabili e potenti. Con 8GB di RAM e 256GB di ROM, hai tutto lo spazio e la potenza di cui hai bisogno per le tue attività quotidiane, con la possibilità di espandere la memoria fino a 2TB con una scheda esterna.

