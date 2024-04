DISINTEGRATO IL PREZZO dell'Honor 90 su eBay: sconto pazzesco

L'Honor 90 si distingue come uno smartphone Android avanzato e completo, offrendo un'esperienza multimediale eccezionale e prestazioni all'avanguardia. Il suo display da 6.7 pollici con una risoluzione di 2664 x 1200 pixel offre una visione nitida e dettagliata per un'esperienza visiva coinvolgente.

Una delle caratteristiche distintive di questo dispositivo è il modulo 5G, che consente un trasferimento dati rapido e una navigazione Internet senza soluzione di continuità, garantendo una connessione affidabile in ogni situazione.

L'Honor 90 si posiziona al vertice della categoria per la sua fotocamera da 200 megapixel, che consente di catturare immagini di alta qualità con una risoluzione impressionante di 16330 x 12247 pixel. Inoltre, la capacità di registrare video in 4K a una risoluzione di 3840 x 2160 pixel offre la possibilità di creare contenuti multimediali di altissima qualità.

Con uno spessore di soli 7.8mm, l'Honor 90 si distingue per il suo design sottile e moderno, che lo rende non solo potente nelle prestazioni, ma anche esteticamente attraente. Honor 90, dunque, è un dispositivo all'avanguardia che unisce prestazioni elevate, connettività avanzata e capacità multimediali straordinarie in un pacchetto compatto e elegante. Con un'esperienza utente completa e una gamma completa di funzionalità all'avanguardia.