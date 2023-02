Samsung Galaxy A53: da oggi su Amazon con una VANTAGGIOSA OFFERTA

La qualità degli smartphone prodotti da Samsung non è mai stata in discussione, un marchio da sempre sulla cresta dell'onda, tra quelli di punta del mondo della telefonia grazie alla sua qualità ed affidabilità. Lo smartphone Samsung Galaxy A53 non fa eccezione a questa regola, ed oggi è disponibile su Amazon con uno sconto davvero vantaggioso, che vi permetterà di aggiudicarvi un ottimo dispositivo ad un prezzo più che abbordabile confronto agli standard odierni.

Da oggi infatti, su Amazon Samsung Galaxy A53 è a disposizione in offerta a soli 326,00€, con un buon 15% di sconto sul prezzo di listino e un risparmio di circa 60,00€.

Samsung Galaxy A53: la qualità vantaggiosa

Oltre alla qualità intrinseca dello smartphone, questo device presenta le dimensioni dello schermo da 6.5 pollici, e sfrutta il sistema operativo Android 12.0 e con tecnologia 5G. La capacità della memoria di questo smartphone è di 128GB, e sfrutta una tecnologia di rete wireless LTE.

Questa offerta per il Samsung Galaxy A53 è ottima, dato che a un prezzo più che competitivo avrete dalla vostra uno smartphone alimentato da un processore octa-core da 5nm, RAM Plus, una batteria da 5.000 con ricarica ultra-rapida, e con il certificato IP67 per resistenza ad acqua e polvere. La fotocamera è OIS da 64 MP, ultra grandangolare e con la messa a fuoco personalizzabile, e presente anche la fotocamera macro.

