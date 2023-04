Samsung Galaxy A34 5G può essere tuo ad un prezzo da capogiro su Amazon

Il Galaxy A34 5G, il nuovo telefono di fascia media di Samsung, è stato appena presentato. Sebbene i miglioramenti del telefono siano impressionanti, potrebbero non essere sufficienti a convincere i possessori del Galaxy A33 dello scorso anno a fare l'upgrade. Acquistalo su Amazon a soli 389,00€ invece di 469,00€.

Il Galaxy A34 assomiglia al suo predecessore nell'aspetto, con il retro in vetro sostituito da "Glasstic", il nome di Samsung per la plastica che simula il vetro. Anche se questo materiale potrebbe non soddisfare i recensori, rende il telefono molto più leggero rispetto ai concorrenti con il retro in vetro, rendendolo più piacevole da maneggiare. Il design della fotocamera è interessante: Samsung ha abbandonato l'alloggiamento della fotocamera del Galaxy A33 a favore di un'unica fila di fotocamere, simile a quella della serie S23 di fascia alta. Il restyling fa sembrare il telefono più costoso di quanto non sia, ma toccando il telefono si notano subito i materiali scadenti utilizzati per la sua produzione.

La più grande differenza visibile tra il Galaxy A34 e il più costoso A54 è il display. Il Galaxy A34 ha uno schermo da 6,6 pollici con un design che Samsung chiama "Infinity U". La risoluzione Full HD+ dello schermo rende tutto più chiaro e la frequenza di aggiornamento è stata aumentata da 90 a 120, un miglioramento piacevole.

La configurazione della fotocamera è simile a quella del modello dell'anno scorso: il Galaxy A34 include una fotocamera principale da 48MP, una fotocamera ultra-wide da 8MP e una fotocamera macro da 5MP sul retro. La fotocamera principale da 48MP è quella che ha attirato maggiormente l'attenzione di Samsung, in quanto supporta la modalità notturna e offre funzioni importanti come la stabilizzazione ottica dell'immagine.

A differenza del Galaxy A33 dell'anno scorso, che montava la CPU Exynos 1280 di Samsung, il Galaxy A34 è alimentato dal MediaTek Dimensity 1080. Il nuovo chipset sostiene di migliorare le prestazioni della CPU del 17% e della GPU del 14%, ma questo non è ancora stato dimostrato. Il Galaxy A34 5G è dotato dell'ultima OneUI 5.1 di Samsung basata su Android 13, che include alcune nuove funzionalità come la possibilità di utilizzare particolari effetti Snapchat direttamente nell'app nativa Camera. Il software è per lo più identico a quello delle versioni precedenti, con un look semplificato ma un'eccessiva dipendenza dalle app a marchio Samsung, come Samsung Pay.

Il Galaxy A34 ha puntato tutto sulla durata della batteria, con una batteria da 5.000 mAh più grande di quella dei Galaxy S23 e S23 Plus. Anche se gli aggiornamenti del telefono non sono rivoluzionari, il Galaxy A34 è un buon telefono economico che i clienti del 2023 dovrebbero prendere in considerazione. Approfitta ora dello sconto del 17% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.