Il medio-gamma per eccellenza? Forse il Galaxy A33 5G di Samsung, uno smartphone che mette sul piatto una scheda tecnica davvero niente male. E oggi anche il prezzo è dalla sua parte, perché grazie allo sconto Amazon del 34% lo paghi solo 257,99€ anziché 390€. Puoi pagare a rate senza costi aggiuntivi o nascosti: 5 da 51,60€.

Affare? Assolutamente sì!

Samsung Galaxy A33 5G: definirlo "medio-gamma" forse è riduttivo

Procedendo con ordine, viene prima ciò che balza all'occhio, giusto? E allora ti dico subito che il design del Samsung Galaxy A33 5G è assolutamente da promuovere: il display è un Infinity-U FHD+ Super AMOLED da 6,4 pollici a 90Hz, le cornici laterali sono molto sottili, sul retro invece regna la "pulizia", con il solo bump dell'ottimo comparto fotografico in rilievo.

A proposito della fotocamera, resterai a bocca aperta. Il modulo posteriore infatti ti garantisce ottimi scatti, in qualsiasi condizione di luce (anche grazie all'AI Image Anhancer):

Ultra Wide-Camera da 8MP f/2.2

Fotocamera principale 48MP f/1.8

Depth Camera da 2MP f/2.4

Micro Camera 5MP f/2.4

In quanto a prestazioni, poi, siamo ad ottimi livelli: connettività 5G, 6GB di RAM (con tecnologia RAM Plus, che ti fornisce RAM virtuale al momento giusto), 128GB di archiviazione (espandibile fino a 1TB), processore Octa-Corea a 5 nanometri. Il tutto gestito da Android 12, ma sicuramente ci saranno aggiornamenti da installare per rendere l'esperienza ancora superiore.

Ah, quasi dimenticavo: il Samsung Galaxy A33 5G è certificato IP67, e questo significa che è resistente ad acqua e polvere. Portalo dove vuoi, non teme nulla!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.