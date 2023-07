Samsung Galaxy A14: l'unico e inimitabile in OFFERTA a 129€

Se vuoi acquistare uno smartphone affidabile e andare sul sicuro senza spendere troppi soldi, allora non perderti questa straordinaria occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A14 a soli 129,99 euro, invece che 209,90 euro.

Considera che questo è uno dei prezzi più bassi di sempre e si avvicina moltissimo al minimo storico. Grazie al 38% di sconto potrai risparmiare quasi 80 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Samsung Galaxy A14: nessuno come lui e adesso in sconto

Nonostante Samsung Galaxy A14 non è uno smartphone uscito ieri e ancora uno dei più apprezzati e acquistati. Questo perché ha delle ottime prestazioni e un rapporto qualità prezzo eccellente. Si presenta con un bellissimo display infinity-V da 6,6 pollici per immagini ultra vivide e dai colori intensi. Potrai immergerti in ogni contenuto video e ogni gioco.

In questa versione che ti segnalo in offerta monta 4 GB di RAM e possiede 128 GB di memoria interna che potrai espandere tramite una microSD. Ha una batteria enorme da 5000 mAh in grado di durare a lungo e una ricarica rapida. Possiede una tripla fotocamera spettacolare con sensore principale da 50 MP e fotocamera anteriore da 13 MP.

Non ci sono dubbi, questa è l'offerta del giorno. Chiaramente un prezzo così vantaggioso difficilmente durerà ancora molto. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A14 a soli 129,99 euro, invece che 209,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

