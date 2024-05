Samsung Galaxy A14: DISINTEGRATO il prezzo su Amazon

Samsung è un'azienda premium nell'ambito della telefonia e non solo e offre sempre prodotti di qualità per ogni target di mercato e oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy A14 viene scontato del 42% per un prezzo finale di 157,30€.

Il Samsung Galaxy A14 è un vero best buy a questo prezzo

Il Samsung Galaxy A14 ti invita a espandere i tuoi confini grazie al suo ampio display Infinity-V da 6.6’’, che offre un'esperienza di visione ultra-vivida e coinvolgente. Il design elegante e minimalista di questo dispositivo si mostra in freschi tocchi di colore, conferendo un aspetto moderno e accattivante. Dotato di una tripla fotocamera, il Galaxy A14 ti consente di catturare i tuoi momenti più belli con una fotocamera principale da 50 MP, garantendo foto nitide e cristalline che catturano ogni dettaglio. Con una batteria potente da 5.000 mAh, il Galaxy A14 assicura una lunga durata della batteria, offrendoti tutta la carica di cui hai bisogno per dedicarti alle cose che ami senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. Inoltre, il Galaxy A14 è dotato di un processore Octa-core che, combinato con la connessione 5G, offre prestazioni e velocità su cui puoi sempre contare. Che tu stia navigando sul web, guardando video in streaming o giocando ai tuoi giochi preferiti, questo dispositivo assicura un'esperienza fluida e reattiva in ogni situazione. Il Samsung Galaxy A14 rappresenta un'opzione eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile, con prestazioni potenti e una fotocamera di alta qualità. Acquista il Samsung Galaxy A14 al 42% di sconto su Amazon Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto in formato XL del 42% sul Samsung Galaxy A14 che viene venduto alla cifra finale di 157,30€.

