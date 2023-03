A guardarlo da dietro, sembra uno smartphone della gamma S23, l'ultima lanciata da Samsung. E invece no, si tratta del Galaxy A14 5G, device dal design accattivante e - soprattutto - dal prezzo molto, ma molto più accessibile. Oggi lo puoi acquistare a soli 229,99€ grazie alle Offerte di Primavera Amazon. Nel taglio da 128GB, ovviamente.

Il Samsung Galaxy A14 5G oggi costa ancora meno: merito delle Offerte di Primavera Amazon

Come suggerito in apertura, il retro del Samsung Galaxy A14 5G ricorda in tutto e per tutto quella dei ben più blasonati fratelli maggiori. Le tre fotocamere, infatti, non sono incastonate in qualche modulo in rilevo, ma sembrano venire fuori dalla scocca posteriore. Il risultato è sicuramente gradevole, più pulito ed "elegante" rispetto al passato.

Il lato frontale è invece dominato da un display LCD FHD+ da 6,6" di tipo Infinity-V. Noterai infatti una sorta di goccia nella parte alta della cornice: è un elemento distintivo dal punto di vista estetico, e serve a ritagliare un po' di spazio per la fotocamera frontale da 13 megapixel.

A proposito, non dimentichiamo che la tripla fotocamera posteriore regala enormi soddisfazioni:

Fotocamera di profondità: 2 megapixel f/2.4

Principale: 50 megapixel f/1.8

Macro: 2 megapixel f/2.0

C'è però altro da sottolineare. Il sistema operativo è Android con interfaccia One UI, la batteria è da 5000mAh, il processore è un octa-core, e poi c'è il lettore d'impronte digitali integrato nel pulsante d'accensione posto sul lato. Perché la sicurezza, con Samsung, è sempre di casa. Anche sui medio-gamma.

📢 Ricorda che hai tempo fino alle 23:59 del 29 marzo per completare l'acquisto del Samsung Galaxy A14 5G da 128GB (perché il taglio da 64GB non si augura nemmeno al peggio nemico) a soli 229,99€. Lo sconto rientra infatti tra le Offerte di Primavera Amazon, iniziativa che purtroppo ha breve durata.

