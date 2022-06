Il tuo prossimo Samsung Galaxy A13 lo prendi ora su Amazon con 149€

Il Samsung Galaxy A13, con display Infinity-V da 6,6 pollici, 4GB RAM e 64GB di memoria interna espandibile con Android 12, colori Nero e Light Blue, è in questo istante disponibile su Amazon a soli 149€. Un prezzo molto interessante per uno degli smartphone più apprezzati del momento. Approfitta di questo sconto per farti uno smartphone che fa anche della fotografia uno dei suoi punti di forza per offrirti un’esperienza d’utilizzo completamente nuova.

Super affare su Amazon col Samsung Galaxy A13

Il Samsung Galaxy A13 si propone come uno smartphone di fascia media, ma senza compromessi. Il telefonino si presenta con un bel design elegante e con una scocca dai colori tenui, sotto alla quale batte forte il cuore potente processore Octa-core e fino a 4 GB di RAM, per prestazioni rapide ed efficienti.

Lo smartphone vanta anche una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W in grado di garantire due giorni di autonomia in base all’utilizzo, il tutto gestito dall'OS Android 12 e dalla One UI 3.1. Il device supporta poi Dolby Atmos, attraverso al quale sentirai un suono pieno, ricco e spaziale, come se fossi al centro della scena.

Ottimo poi il comparto fotografico che per la fotocamera principale si affida ai 50 MP, così hai sempre foto nitide. Scatta momenti memorabili dai dettagli nitidi grazie alla fotocamera frontale, ed espandi l'angolo di visione con la fotocamera Ultra-grandangolare, personalizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità e avvicinati ai dettagli con la fotocamera Macro. Con la fotocamera frontale da 8 MP e l'effetto bokeh del Galaxy A13, è facile scattare selfie straordinari con più te e meno sfondo nella foto. Insomma, un vero top di gamma che in questo istante è disponibile su Amazon a soli 149€. Ma affrettati, pochi pezzi.

