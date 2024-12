OpenAI: nuovi ostacoli alla sua transizione ad azienda for-profit

Di recente, OpenAI ha annunciato la sua intenzione di trasformare la sua parte a scopo di lucro in una società di pubblica utilità del Delaware. Tuttavia, la transizione for-profit non è avvenuta senza resistenze, soprattutto da parte di Elon Musk. Adesso, Encode, un'organizzazione no-profit focalizzata sulla sicurezza dell'AI, ha deciso di seguire il patron di Tesla e opporsi alla transizione di OpenAI. Si tratta dello stesso gruppo che ha sostenuto il disegno di legge sulla sicurezza dell'AI SB 1047 della California, che mirava a regolamentare l'AI. Nonostante il sostegno di Musk, Geoffrey Hinton e persino dell'attore Mark Ruffalo, il governatore Gavin Newsom ha posto il veto al disegno di legge lo scorso 29 settembre.

In un brief presentato alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, Encode ha affermato: “OpenAI e il suo CEO, Sam Altman, affermano di sviluppare una tecnologia che trasforma la società. Tali affermazioni dovrebbero essere prese sul serio. La missione benefica di OpenAI Inc. è quella di sviluppare e distribuire tale tecnologia trasformativa in modo sicuro e vantaggioso per gli utenti. La proposta di trasformazione di OpenAI in un'impresa a scopo di lucro minerebbe tale impegno. Se il mondo è davvero sull'orlo di una nuova era di intelligenza artificiale generale (AGI), allora il pubblico ha un profondo interesse nel far sì che tale tecnologia venga controllata da un ente pubblico no-profit legalmente tenuto a dare priorità alla sicurezza e al beneficio pubblico, piuttosto che da un'organizzazione focalizzata sulla generazione di rendimenti finanziari per pochi investitori privilegiati”.

OpenAI: anche Meta tra le società che si oppongono alla transizione for-profit

Questa lotta legale aggiunge benzina sul fuoco alla disputa in corso tra Altman e Musk. Altman ha accusato Musk di essere un bullo a cui piace attaccare briga. Ma l'opposizione non finisce qui. Anche Meta ha recentemente chiesto al procuratore generale della California di bloccare l’idea di OpenAI di diventare un’azienda a scopo di lucro. Secondo l’azienda di Mark Zuckerberg, ciò potrebbe creare un precedente rischioso per altre startup. Non è ancora chiaro se tutte l’opposizione di queste aziende porterà all’effettivo blocco della transizione di OpenAI ad azienda a scopo di lucro. Ad oggi ciò sembra piuttosto improbabile.