Amazon pronta a lanciare Project Kuiper e sfidare Starlink di Elon Musk

Amazon sta per entrare nel mercato dell'internet satellitare con il suo progetto Project Kuiper, che punta a competere direttamente con Starlink, la rete di satelliti di Elon Musk. Il lancio inaugurale del progetto è fissato per il 9 aprile, quando Amazon invierà nello spazio i primi 27 satelliti, utilizzando un razzo Atlas V della United Launch Alliance. Questo passo iniziale è solo l'inizio, con l'obiettivo di iniziare a offrire servizi internet ad alta velocità entro la fine dell’anno.

Il progetto di Amazon prevede una rete composta da ben 3.200 satelliti, che verranno lanciati attraverso alleanze con diverse aziende, tra cui Blue Origin, una delle sue stesse filiali, e SpaceX. Come nel caso di Starlink, il progetto Kuiper mira a offrire una copertura internet globale, con l'intenzione di superare le limitazioni dei servizi tradizionali, soprattutto nelle aree più remote o difficili da raggiungere.

I terminali necessari per ricevere il segnale satellitare costeranno meno di 400 dollari e saranno disponibili in diverse dimensioni per garantire velocità variabili da 100 Mbps fino a 1 Gbps, a seconda della configurazione.

A che velocità viaggeranno i satelliti?

I satelliti viaggeranno ad una velocità impressionante di 27.000 km/h, posizionandosi a un'altitudine di circa 630 km sopra la Terra. Per minimizzare l'impatto visivo sugli astronomi, Amazon ha deciso di rivestire i satelliti con una pellicola a specchio dielettrica, riducendo la loro visibilità. Inoltre, la compagnia ha già avviato test di collegamenti laser ad alta velocità tra i satelliti, una tecnologia che potrebbe aumentare notevolmente l'efficienza e la velocità della rete.

Nonostante le ambizioni di Amazon, il lancio rappresenta una sfida significativa. La complessità della missione potrebbe portare a imprevisti, e il rischio di errori è sempre presente in progetti di questa portata. Tuttavia, l'azienda intende imparare dagli eventuali fallimenti iniziali e ottimizzare i lanci successivi per garantire il successo della sua rete satellitare.

Con Starlink già attivo con una rete di satelliti operativi, la competizione per l'internet satellitare è destinata a intensificarsi. Il lancio di Project Kuiper segna l'inizio di una nuova era nella battaglia per la connettività globale, con Amazon che si afferma come un attore di rilievo nel settore.