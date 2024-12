Sam Altman chiede aiuto ai follower su X per migliorare OpenAI

Tra Sam Altman, CEO di OpenAI, e Elon Musk, patron di Tesla e xAI, non corre buon sangue. Diversi episodi hanno dimostrato l’astio tra i due imprenditori, come quando Altman ha etichettato Musk come un "bullo" per aver attaccato briga con leader del settore Tech come Bezos e Zuckerberg. Altman ha inoltre criticato xAI di Musk per aver gareggiato direttamente con ChatGPT di OpenAI tramite il suo chatbot, Grok AI. Musk ha invece presentato una mozione presso la Corte distrettuale della California per impedire a OpenAI di diventare una società a scopo di lucro.

Nonostante queste sfide, OpenAI ha raccolto 6,6 miliardi di dollari di finanziamenti a ottobre, aumentando la sua valutazione a 157 miliardi di dollari. Ora, Sam Altman ha deciso di concentrarsi sull'innovazione. Alla vigilia di Natale, ha infatti chiesto consiglio ai suoi follower su X su cosa OpenAI avrebbe dovuto costruire o sistemare nel prossimo anno. L’utilizzo del social di Elon Musk sembra quasi una nuova provocazione. Tuttavia, si tratta soltanto di un “brainstorming” costruttivo tra il CEO di OpenAI e gli utenti della piattaforma.

Sam Altman: le idee più interessanti condivise dagli utenti su X

Com’era prevedibile, Sam Altman ha ricevuto un bel po' di risposte al suo post su X. Alcune idee hanno catturato l’attenzione dell’imprenditore. Ad esempio, un utente ha suggerito di creare degli account famiglia, dotati di parental control. Ciò consentirebbe ai bambini di esplorare l'intelligenza artificiale in sicurezza mentre i genitori stabiliscono dei limiti. Altman ha elogiato questa idea e l'ha definita buona. Un altro follower ha poi consigliato all’imprenditore di migliorare la funzionalità vocale di ChatGPT, che in passato è stata criticata per aver interrotto gli utenti durante le conversazioni. Altman sembra aver dato un cenno di assenso per migliorare questa funzionalità, sostenendo che era un "buon punto da cui partire".

I commenti più ricorrenti al post di Sam Altman riguardano però Sora, lo strumento AI di generazione testo-video di OpenAI. Gli utenti hanno mostrato grande apprezzamento per questo tool, ma desiderano più funzionalità e miglioramenti nella qualità della creazione video. Altman ha confermato che queste migliorie sono “in arrivo”, anche se non si è sbilanciato su possibili date o sulle novità che verranno integrate. Ad oggi non è chiaro se i suggerimenti degli utenti verranno effettivamente presi in considerazione da Altman e dal suo team. Per averne la certezza bisognerà attendere l’arrivo (ormai imminente) del 2025.