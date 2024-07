Sali a bordo del Millenium Falcon in versione LEGO in maxi offerta per il Prime Day

Il binomio LEGO Star Wars ha prodotto sempre dei pezzi di ottima fattura e qualità e oggi, su Amazon, in occasione del Prime Day è presente uno sconto top del 24% sul modellino del Millenium Falcon da costruire per un costo finale di 64€.

Super offerta: Millenium Falcon in versione LEGO al 24% di sconto

Accendi i ricordi e l'immaginazione costruendo il modellino del Millennium Falcon in versione LEGO, un set da collezione che riproduce l'iconico veicolo dell'universo di Star Wars in scala media. Questo modellino di Star Wars è ricco di dettagli che ricreano fedelmente le caratteristiche del Millennium Falcon. Tra i dettagli inclusi ci sono la cabina di pilotaggio, la parabola satellitare e i cannoni, tutti realizzati in stile LEGO.

Progettato non solo per essere costruito ma anche per essere esposto, il set include un supporto costruibile dotato di targhetta e mattoncino del 25° anniversario LEGO Star Wars. Questo supporto è pensato per esporre il Millennium Falcon in una posa dinamica.

Questo set fa parte della collezione di veicoli LEGO Star Wars, una serie di modellini da costruire per adulti che include le più iconiche astronavi della saga. Ogni set è progettato per offrire un'esperienza di costruzione coinvolgente e un oggetto da esposizione di alta qualità.

Con i suoi 921 pezzi, il set LEGO Millennium Falcon è un'idea regalo perfetta per i fan di Star Wars e i collezionisti. Questo set non solo fornirà ore di divertimento durante la costruzione, ma diventerà anche un pezzo da collezione ammirato da tutti.

Su Amazon, oggi, il Millenium Falcon in versione LEGO viene messo in sconto del 24% per un prezzo totale e finale di 64€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.