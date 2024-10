Saily: l'eSIM che ti fa dimenticare il roaming

Sei stanco dei costi di roaming elevati quando viaggi all'estero? Con Saily, l'app eSIM internazionale, puoi dire addio al roaming e goderti una connessione internet affidabile ovunque tu sia. Grazie ai piani dati eSIM convenienti, Saily è la soluzione perfetta per chi viaggia, offrendo flessibilità, risparmio e facilità d'uso.

Connettiti ovunque con Saily

Che tu stia viaggiando negli Stati Uniti, in Giappone, in Francia o in altre destinazioni popolari come la Turchia e la Thailandia, Saily ti offre la possibilità di rimanere sempre connesso senza dover cercare una scheda SIM locale o pagare tariffe esorbitanti per il roaming. Con la sua rete globale di più di 160 paesi, Saily ti permette di scegliere il piano dati più adatto alle tue esigenze.

Vantaggi di Saily

Saily non è solo conveniente, ma offre una serie di vantaggi che lo rendono unico rispetto alle SIM fisiche tradizionali:

Assistenza clienti 24/7 : Un team di supporto sempre disponibile tramite chat per risolvere qualsiasi problema.

: Un team di supporto sempre disponibile tramite chat per risolvere qualsiasi problema. Connessione istantanea : La tua eSIM si attiva automaticamente non appena arrivi a destinazione.

: La tua eSIM si attiva automaticamente non appena arrivi a destinazione. Un'unica eSIM per tutti i paesi : Aggiungi nuove destinazioni direttamente tramite l'app senza dover cambiare eSIM.

: Aggiungi nuove destinazioni direttamente tramite l'app senza dover cambiare eSIM. Avviso utilizzo dati : Ricevi una notifica quando hai utilizzato l'80% del tuo piano dati per evitare interruzioni improvvise.

: Ricevi una notifica quando hai utilizzato l'80% del tuo piano dati per evitare interruzioni improvvise. Risparmio sui costi di roaming: I piani dati di Saily sono progettati per evitare i costi di roaming, permettendoti di risparmiare durante i tuoi viaggi.

Installazione facile e veloce

Con Saily, l'installazione e l'attivazione della tua eSIM è un processo semplice che richiede pochi click:

Scegli il tuo piano dati: Seleziona il paese della tua destinazione e il piano più adatto alle tue esigenze. Configura l'eSIM: Segui le istruzioni nell'app per installare la eSIM sul tuo dispositivo. Connettiti automaticamente: Al tuo arrivo, la eSIM si attiverà automaticamente e potrai iniziare a navigare.

Piani dati flessibili

Saily ti offre una vasta gamma di opzioni, dai piani con 1 GB di dati fino a quelli illimitati, nonché soluzioni regionali e globali per chi viaggia spesso in diverse aree. Non importa dove ti trovi o quanto tempo resti in viaggio, con Saily hai sempre il controllo della tua connessione.

Perché scegliere una eSIM

Le eSIM sono la scelta migliore per chi viaggia frequentemente, soprattutto per la loro compatibilità con i dispositivi più recenti e la possibilità di configurarle da remoto. A differenza delle SIM fisiche, non richiedono plastica né materiali rari, offrendo una soluzione più ecologica e facile da gestire. Inoltre, con Saily, puoi avere più operatori su un'unica eSIM, semplificando l'utilizzo in diversi paesi. Per conoscere l'offerta completa di Saily clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.