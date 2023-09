Ryzen 7, 32GB RAM, SSD 512GB: il piccolo PC da Gaming BESTIALE

Vuoi acquistare un computer da gaming senza spendere troppi soldi e che magari abbia anche delle dimensioni ridotte così che occupi poco spazio sulla scrivania? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC NiPoGi con Ryzen 7 a soli 447,37 euro, anziché 539 euro, inserendo il codice BV9W2HYJ al momento del pagamento.

Grazie a questo codice promozionale segreto potrai risparmiare più di 91 euro sul totale. Ti porti a casa un computer davvero potentissimo in grado di realizzare i tuoi sogni. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con AMD Ryzen 7: una bomba a molto meno

Sicuramente una delle caratteristiche principali di questo piccolo computer è il processore AMD Ryzen 7 7735HS con 8 Core, 16 Thread e una frequenza base da 3,2 GHz. A supporto poi troviamo ben 32 GB di RAM DDR5 in 2 banchi da 16 GB l'uno che lavorano in doppio canale.

Per quanto riguarda invece l'archiviazione, abbiamo un SSD da 512 GB che renderanno l'accensione fulminea. Possiede una scheda di rete per la connessione WiFi e per quella Bluetooth 5.2 e potrai avvalerti di anche di un cavo Ethernet. Ha due porte HDMI e una Type-C che ti consentono la possibilità di usare 3 monitor contemporaneamente. Inoltre è già installato Windows 11 pro a 64 bit.

Insomma questa non è certo una promozione che si vede tutti i giorni, quindi devi essere veloce. Prima che tutto sparisca vai su Amazon e acquista il tuo mini PC NiPoGi con Ryzen 7 a soli 447,37 euro, anziché 539 euro, inserendo il codice BV9W2HYJ al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

