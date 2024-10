Rust GPU: programmare per CPU e GPU con Rust

Rust GPU si presenta come un'innovazione significativa nello sviluppo software per le GPU, consente infatti di scrivere ed eseguire codice per schede grafiche direttamente in linguaggio Rust. Grazie alle funzionalità di sicurezza e concorrenza di Rust, gli sviluppatori possono migliorare sia le prestazioni che l'affidabilità delle loro applicazioni.

Il suo vero punto di forza di risiede nella possibilità di sviluppare codice sia per CPU che per GPU utilizzando una singola codebase. Beneficiando dell'ecosistema esistente di Rust.

Compatibilità multi-vendor e concorrenza

Il backend del compilatore di Rust GPU genera codice compatibile con Vulkan, garantendo l'esecuzione del software su una vasta gamma di dispositivi e produttori. Se invece si preferisce lavorare nell'ecosistema NVIDIA, il progetto Rust CUDA è attualmente in fase di revisione e sarà potenzialmente integrato nel progetto.

Utilizzandolo non è più necessario apprendere un linguaggio specifico per la programmazione GPU. Gli sviluppatori possono scrivere codice sia per CPU che per GPU utilizzando esclusivamente Rust. Il tutto mantenendo un'esperienza di sviluppo coerente.

Lo stesso codice può essere eseguito su entrambe le piattaforme, con comportamenti diversi gestiti attraverso attributi e macro.

Uno dei principali vantaggi di Rust è il suo modello di proprietà e sistema di tipi che garantiscono la sicurezza della memoria riducendo drasticamente bug e comportamenti inattesi. Il borrow checker del linguaggio offre la possibilità di sfruttare una concorrenza sicura, essenziale per massimizzare le prestazioni su GPU parallele.

Rust GPU ed ecosistema Rust

Mentre molti linguaggi per GPU richiedono una programmazione primitiva, Rust offre astrazioni ad alto livello che permettono di scrivere codice senza sacrificare le prestazioni.

Grazie all'integrazione con l'ecosistema di crates.io e cargo di Rust , gli sviluppatori possono condividere e riutilizzare il codice esistente, incluso quello senza supporto esplicito per GPU.

Questa soluzione non semplifica soltanto lo sviluppo per le GPU, offre anche strumenti che migliorano la produttività e la manutenzione del codice, rendendolo una scelta ideale per lo sviluppo software parallelo.