Rufus 4.5: nuova versione introduce migliorie su Windows e Linux

Rufus, una delle utility di terze parti più popolari per la creazione di supporti di avvio, ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento. La versione 4.5.2180 è infatti ora disponibile per il download e si basa sulla beta rilasciata all'inizio di questo mese. La nuova versione offre la convalida dell'hash del bootloader UEFI in runtime utilizzando il metodo di checksum dell'algoritmo MD5 (Message Digest 5). L'idea è di eseguire l'autoverifica ad ogni avvio anziché dopo la creazione del supporto. Inoltre, il bootloader generico UEFI:NTFS, che consente l'avvio UEFI su partizioni NTFS o exFAT, è stato aggiornato per utilizzare ora sempre il driver NTFS-3G. Sempre in tema di bootloader, anche GRUB (Grand Unified Bootloader) ha ricevuto un aggiornamento.

Rufus 4.5: le altre novità dell’aggiornamento

Oltre a queste novità, sono presenti correzioni relative ai formati di file VHD (Virtual Hard Disk) e VHDX (Virtual Hard Disk v2), incluso un problema di troncamento e alcuni messaggi di errore. È stata aggiunta anche una soluzione alternativa per un bug relativo alla copia ISO. La nuova versione include anche ulteriori modifiche. Queste includono l’aggiunta una nuova opzione avanzata per eseguire la convalida multimediale UEFI in runtime delle immagini adatte (Windows, la maggior parte di Linux). Inoltre, l’opzione avanzata Use Rufus MBR è stata spostata in una modalità cheat (Alt-A). È stato poi risolto il problema con il troncamento delle immagini VHDX, nonché un messaggio di errore benigno durante la scrittura di VHD/VHDX (#2468).

L’aggiornamento ha anche risolto il problema con il supporto per la persistenza Linux in alcune configurazioni (Mint, Ubuntu 24.04). Sono state risolte molteplici potenziali vulnerabilità (grazie a Mansour Gashasbi). È stato aggiornato GRUB interno alla versione 2.12 e UEFI:NTFS all’ultima versione (ora utilizza sempre il driver ntfs-3g, anziché quello difettoso AMI NTFS). L’update aumenta la dimensione del buffer durante la copia di file ISO nel tentativo di ridurre al minimo il bug del driver AMI NTFS UEFI. Infine, migliora la gestione della creazione delle partizioni e non visualizzare la finestra di dialogo WUE quando unattend.xmlesiste già un conflitto (#2451). Per scaricare l'ultima versione 4.5 di Rufus basta accedere al suo repository ufficiale sul sito di GitHub.