RTI Calabria: Radio Tele International smentisce ufficialmente l'addio delle trasmissioni

In riferimento alla news "Addio ad un canale storico e molto seguito" pubblicata il 20/05/2024 su questo sito, abbiamo ricevuto una lettera di smentita da parte dell'emittente televisiva RTI Calabria in cui afferma che non c'è stato "Alcuno addio da parte di Radio Tele International", inoltre l'emittente non ha cessato le trasmissioni e non ha interrotto la programmazione, pertanto, non lascia alcun vuoto e non priverà i telespettatori dell’informazione e dell’intrattenimento.

Afferma inoltre che non vi è stata alcuna chiusura, come da noi scritto, tanto meno non vi sono difficoltà tecniche né difficoltà economiche per la copertura dei costi associati alla piattaforma digitale terrestre e, neanche, intenzione di terminare le attività.