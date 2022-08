Router Mercusys MR80X con WiFi 6 e 4 antenne in sconto del 25% su Amazon

Mercusys, un sottomarchio della nota azienda TP-Link ha di recente presentato il MR70X AX1800: un router WiFi 6 dual-band pensato per coloro che cercano un dispositivo potente, sicuro ( grazie alla connnessione wireless WPA3 ) e dal prezzo contenuto. Acquistalo ora su Amazon a soli 59,99€ invece di 79,99€.

Il suo supporto per la banda AX piuttosto che per l'attuale banda AC standard garantisce una migliore affidabilità e una copertura più ampia. I dispositivi supportati da WiFi 6 stanno crescendo rapidamente, in particolare gli smartphone e i laptop.

Il Mercusys MR70X ha una classica finitura nera lucida e quattro antenne esterne non rimovibili. Il corpo è realizzato con materiali plastici che aiutano a ridurre il peso a soli 343 grammi. Sul retro del router sono disponibili 1 porta WAN, 3 porte LAN e un pulsante Reset/WPS.

Ci sono quattro piedini in plastica nella parte inferiore per tenerlo su superfici piane. Inoltre può raggiungere una velocità massima di 2402Mbps su banda 5 GHz e 574 Mbps sulla banda da 2,4 GHz.

Il Mercusys MR7X funziona molto bene anche con i dispositivi compatibili con lo standard WiFi 5. Grazie alle molteplici antenne ad alto guadagno e al beamforming, il Mercusys MR70X è in grado di fornire una copertura ottimale in un appartamento di oltre 300 mq grazie alla banda da 5GHz.

Il router WiFi 6 è ricco di funzionalità: possiede la modalità Guest WiFi, Dynamic DNS e il VPN Server. La caratteristica sorprendente è la Wireless Encryption WPA3 che garantisce una maggiore sicurezza rispetto alla precedente generazione.

Inoltre può gestire fino a 10 dispositivi contemporaneamente senza problemi, e il supporto OFDMA e MU-MIMO consente a più dispositivi di trasmettere contemporaneamente dati da e verso i dispositivi, migliorando la trasmissione dei dati della rete wireless e grazie alla modalità Target Wake Time (TWT), consuma meno energia. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon. Inoltre, se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.