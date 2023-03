Roomba e6192: l'aspirapolvere DEFINITIVO a meno di 250€

Rimuovi polvere, capelli e peli di animali senza muovere un dito grazie al Roomba e6192, cinque volte più potente dei robot aspirapolvere appartenenti alla Serie 600, con sensori intelligenti e compatibile con Alexa e Google Assistant. Su Amazon lo trovi in offerta a 249,99 euro anziché 314 euro, grazie al 20% di sconto a sorpresa. Articolo venduto e spedito da Amazon, anche in cinque rate senza interessi da 50 euro al mese, con la spedizione gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Roomba e6192 in sconto del 20% su Amazon

Il robot aspirapolvere Roomba e6192 è dotato di nuove spazzole multi-superficie, che unite al sistema a tre fasi AeroForce permettono di raccogliere una maggiore quantità di sporco da piastrelle, moquette, tappeti e parquet. Grazie ai sensori Dirt Detect, è inoltre in grado di eseguire una pulizia ancora più approfondita su quelle zone dove lo sporco si concentra maggiormente. Con la nuova serie sono poi stati apportati numerosi miglioramenti al filtro, che ora ha una trama più fitta, grazie alla quale riesce a trattenere di più gli allergeni, la sporcizia e la polvere. Dotato di una comoda app per avviare e programmare le pulizie ovunque tu sia, puoi inoltre controllarlo anche tramite i comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Scegli Roomba e6192, il robot aspirapolvere ideale per la pulizia della casa che ti permette di avere più tempo per i tuoi interessi. Approfitta dell'ultima offerta di Amazon per risparmiare 65 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

