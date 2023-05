Rocky Linux 9.2: implementato il supporto alle GPU Intel Arc

I programmatori di Rocky Linux hanno avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento di tale sistema operativo open source che è di fatto il successore spirituale di CentOS. Rocky Linux 9.2 si basa interamente sui pacchetti e le librerie software presenti in Red Hat Enterprise Linux 9.2, famoso sistema Linux realizzato dai coder Red Hat. Sostanzialmente Rocky Linux 9.2 condivide con Red Hat Enterprise Linux 9.2 quasi tutte le feature principali. Ad esempio in tale release è possibile reperire il supporto per il 64k page size su architettura ARM.

Questa potente funzione consente in buona sostanza agli amministratori di sistema di effettuare un rapido deploy della distribuzione su varie configurazioni hardware dotate di SoC (System-on-a-Chip) ARM. Inoltre con tale approccio vengono di fatto massimizzare anche le prestazioni con innumerevoli tipi di large data set workload. Rocky Linux 9.2 beneficia poi di una serie di upgrade dedicati alle diverse system role. Con questi update i sysadmin hanno accesso ad una migliore capacità di automatizzare i diversi task operativi.

Oltretutto, cosi come in Red Hat Enterprise Linux 9.2, è disponibile una nuova release di Podman, un tool open source per lo sviluppo, gestione e all'esecuzione dei container. Diverse delle nuove system role sono proprio sviluppate per tale utility e vanno concretamente a rendere possibile l'automazione di una vasta pletora di setting, il tutto senza dover toccare la CLI (Command Line Interface)

I coder hanno aggiunto il supporto all'Always-On availability group ed a SQL Server 2022. Due elementi chiave se si lavora con i server ed i grossi sistemi di database basati sul modello relazionale. Il media d'installazione della distribuzione, disponibile per architettura: x86_64, AArch64 e s390x, è reperibile per il download direttamente dal sito web ufficiale del progetto. Ovviamente gli utenti che già sfruttano Rocky Linux possono accedere a tale aggiornamento tramite il gestore dei pacchetti, scaricando appunto tutti gli upgrade dai repository.