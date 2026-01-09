Fine supporto per Ubuntu 25.04: perché aggiornare ora è fondamentale

Il 15 gennaio 2026 rappresenta una data da segnare in rosso sul calendario di ogni utente che utilizza Ubuntu 25.04. Da quel momento, infatti, questa versione entrerà ufficialmente nella fase di End of Life: ciò significa che non riceverà più alcun aggiornamento, né di sicurezza né di manutenzione. Una situazione che impone una scelta urgente: aggiornare il proprio sistema oppure esporsi consapevolmente a rischi crescenti e a una progressiva perdita di compatibilità con il software più recente. Canonical ha già comunicato la scadenza del ciclo vitale, sottolineando la necessità di pianificare la migrazione per tempo e senza esitazioni.

Per chi non ha ancora valutato le alternative, le opzioni sono principalmente due. La prima consiste nel passare a Ubuntu 25.10 (nome in codice Questing Quokka), che garantirà supporto fino a luglio 2026 e offrirà tutte le ultime innovazioni. La seconda opzione è attendere il rilascio di Ubuntu 26.04 LTS (Resolute Raccoon) previsto per aprile 2026, scelta ideale per chi privilegia la stabilità e desidera evitare aggiornamenti troppo frequenti. In entrambi i casi, la creazione di backup completi dei dati è il primo passo imprescindibile, fondamentale per prevenire qualsiasi perdita accidentale di informazioni durante la transizione.

Rimanere su una distribuzione obsoleta non è una questione puramente teorica: espone infatti a falle di sicurezza mai risolte, alla perdita del supporto dei maintainer dei PPAs e delle applicazioni di terze parti, oltre a creare difficoltà crescenti man mano che i repository ufficiali verranno archiviati. In questa situazione, anche l’installazione di nuovi pacchetti tramite apt diventa impossibile, lasciando il sistema in uno stato di stallo operativo.

L’aggiornamento a Ubuntu 25.10 introduce numerose novità di rilievo. Il nuovo ambiente desktop GNOME 49 rappresenta un salto qualitativo significativo, portando con sé un’interfaccia più moderna e funzionale. Il cuore del sistema, il Linux Kernel 6.17, assicura una compatibilità hardware ancora più estesa e prestazioni migliorate, grazie anche all’integrazione di componenti critici riscritti in Rust per aumentare la sicurezza complessiva del sistema. Tra le altre novità spicca il supporto nativo a Network Time Security (NTS), che rafforza la sincronizzazione oraria in ambienti distribuiti.

C’è però un elemento che potrebbe influenzare profondamente la scelta degli utenti: GNOME 49 abbandona completamente il vecchio server grafico X11/Xorg per adottare in modo esclusivo Wayland. Questo cambiamento rappresenta una svolta epocale: chi utilizza applicazioni legacy o configurazioni strettamente legate a X11 dovrà valutare con attenzione la compatibilità con il nuovo sistema grafico. In alternativa, si può prendere in considerazione il mantenimento di Ubuntu 24.04 LTS oppure l’utilizzo di ambienti desktop differenti, dopo aver effettuato test approfonditi con Wayland per verificarne la piena compatibilità.

Dal punto di vista operativo, la procedura di aggiornamento è estremamente semplice e alla portata di tutti. Dopo aver effettuato il backup dei dati e chiuso tutte le applicazioni non essenziali, è possibile avviare l’upgrade tramite Software Updater (bottone “Upgrade”) oppure utilizzando il comando do release upgrade da terminale. È importante ricordare che durante il processo i repository di terze parti verranno disabilitati automaticamente: sarà quindi necessario riattivarli manualmente tramite Software & Updates al termine dell’aggiornamento, per continuare a ricevere aggiornamenti e nuove versioni delle applicazioni installate tramite PPAs.

Le strategie di aggiornamento differiscono a seconda del profilo utente. Chi lavora in ambito aziendale o necessita di una stabilità prolungata troverà nella prossima LTS la soluzione ideale, grazie ai suoi cicli di aggiornamento più lunghi e alla maggiore affidabilità. Gli utenti più orientati all’innovazione, invece, potranno sfruttare tutte le novità offerte da Ubuntu 25.10, accettando però la necessità di aggiornamenti più frequenti e di una possibile maggiore instabilità iniziale dovuta alle nuove tecnologie introdotte.

Una regola, tuttavia, vale per tutti: procrastinare la migrazione significa accumulare debito tecnico, esporre la propria infrastruttura a rischi reali e complicare ulteriormente il processo di aggiornamento quando diventerà inevitabile. La fine del supporto per Ubuntu 25.04 non è solo una scadenza tecnica, ma un’occasione per rinnovare e mettere in sicurezza il proprio ambiente digitale, adottando soluzioni più moderne e sicure. Pianificare con anticipo e agire con decisione è la chiave per garantire continuità, sicurezza e funzionalità ai propri sistemi, oggi e nel prossimo futuro.