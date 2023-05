Red Hat Enterprise Linux 9.2: implementato il supporto al 64K Page Size

Il team di developer Red Hat ha reso noto alla propria community di clienti, addetti ai lavori ed appassionati la disponibilità di un nuovo aggiornamento per Red Hat Enterprise Linux 9. Questa build di tale sistema operativo open source implementa diverse innovazioni che vanno concretamente a migliorare il workflow degli utenti. Ovviamente in Red Hat Enterprise Linux 9.2 sono disponibili anche tutti gli ultimi bugfix e patch di sicurezza per i diversi pacchetti presenti sia nel media d'installazione della distribuzione che nei repository software mantenuti da Red Hat. Una delle novità di maggiore rilievo presente in Red Hat Enterprise Linux 9.2 è sicuramente il supporto per il 64k page size su architettura ARM.

Tale feature permette agli utenti di eseguire il deploy del sistema operativo in diverse configurazioni hardware ARM e massimizzare le prestazioni con varie tipologie di large data set workload. Oltretutto, sempre grazie a questa innovazione, sono state estese le capacità dei system role che ora danno accesso ad una maggiore capacità di automatizzare i diversi management task.

In Red Hat Enterprise Linux 9.2 sono reperibili degli upgrade per Podman, il tool di Red Hat dedicato allo sviluppo, gestione e all'esecuzione dei container su piattaforma Linux. I coder hanno infatti implementato delle nuove system role dedicate proprio a Podman che rendono possibile all'amministratore di sistema l'automazione delle configurazioni senza dover intervenire tramite la CLI (Command Line Interface) dei container. Oltretutto in Red Hat Enterprise Linux 9.2 troviamo diversi aggiornamenti per molte altre system role che abilitano diverse automazioni delle configurazioni per l'SQL Server/Active Directory authentication. Inoltre è stato aggiunto il supporto per SQL Server 2022 e all'Always-On availability group.

Per quanto concerne gli ambienti hybrid cloud ora l'Image Builder tool integrato può includere le varie organizational-specific security policy all'interno delle immagini generate. Inoltre è adesso incluso il supporto per la creazione e la condivisione delle Red Hat Enterprise Linux blueprint.