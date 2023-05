Robot Xiaomi Vacuum E12 aspirapolvere e lavapavimenti in promo speciale su Amazon

Basta sporco, grazie al nuovo robot Xiaomi Vacuum E12, un dispositivo capace di trasformarsi sia in aspirapolvere che in lavapavimenti e dotato di una potenza di aspirazione di 4.000Pa. Farà tutto in automatico e ti permetterà di goderti il tuo tempo libero. Acquistalo ora su Amazon a soli 179,99€ invece di 239,99€.

Il Robot Vacuum E12 è un esempio perfetto della tecnologia innovativa di Xiaomi. Con una potenza di aspirazione di 4.000Pa, questo robot aspirapolvere è in grado di rimuovere anche la polvere e lo sporco più ostinati. Grazie al suo potente motore, il Xiaomi Robot Vacuum E12 può pulire efficacemente su tutti i tipi di pavimento, dai tappeti a pelo lungo ai pavimenti in legno duri.

Non solo aspirapolvere, il Xiaomi Robot Vacuum E12 è anche un efficace lavapavimenti. Utilizza la tecnologia avanzata di controllo dell'acqua per distribuire uniformemente l'acqua sul panno di pulizia, garantendo che i pavimenti rimangano puliti senza lasciare macchie d'acqua.

Uno dei punti di forza del Robot Vacuum E12 è la sua capacità di navigare in modo intelligente. Utilizza sensori avanzati per evitare ostacoli, scalini e cadute, garantendo una pulizia completa e sicura. Puoi anche controllarlo da remoto tramite l'app dedicata, impostando programmi di pulizia personalizzati e monitorando la sua posizione in tempo reale.

Approfitta ora dello sconto incredibile del 25% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.