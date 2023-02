Robot aspirapolvere Proscenic 850T gode di uno sconto del 26% su Amazon

Al giorno d'oggi è possibile trovare aspirapolvere robot in un'ampia gamma di dimensioni. Ci sono modelli che aspirano soltanto e modelli che possono anche pulire il pavimento. L'850T è il più moderno tipo di aspirapolvere robot disponibile da Proscenic. Il sistema di posizionamento intelligente IPNAS 2.0, la tecnologia Vboost e la batteria ricaricabile da 2600 mAh sono solo alcune delle caratteristiche incluse nella potenza di aspirazione di 3000Pa e nel contenitore della polvere da 500 ml di questo robot aspirapolvere. Acquistalo su Amazon a soli 169,00€ invece di 229,00€.

Il posizionamento intelligente IPNAS 2.0 è una nuova funzionalità di Proscenic che permette di pulire i pavimenti posizionandosi in punti strategici e utilizzando un sistema di mappatura. Grazie a questa tecnologia, il robot aspirapolvere è in grado di tracciare una rotta per la pulizia più efficiente possibile. Mentre altri marchi possono "mappare" lo spazio muovendosi in tutte le direzioni, l'850T traccia invece un percorso andando avanti e indietro per garantire una pulizia approfondita dell'intera area.

È l'innovazione che permette al robot aspirapolvere di capire che si trova su un tappeto e di aumentare l'aspirazione di conseguenza. In questo modo l'aspirapolvere pulirà a fondo il tappeto. Quando si allontana dal tappeto, la tecnologia riporta l'aspirapolvere alle impostazioni originali. L'850T ha quattro diverse impostazioni di aspirazione e pulizia. Sono disponibili opzioni di pulizia automatica, pulizia a punti, pulizia dei bordi e pulizia dei tappeti. Il telecomando in dotazione o l'app Proscenic consentono di scegliere tra diverse modalità di aspirazione. L'app è compatibile sia con iOS che con Android.

L'850T è dotato di una funzione di pulizia che utilizza un serbatoio dell'acqua da 300 ml e un asciugamano che si aggancia al serbatoio. Per preparare lo straccio, togliere il cestino e sostituirlo con il serbatoio dell'acqua. Inoltre, i sensori per le scale lo aiutano a individuare questi ostacoli durante la pulizia. Sia Amazon Alexa che Google Assistant sono compatibili con il robot aspirapolvere Proscenic 850T. Per poter utilizzare i comandi vocali per gestire l'850T, è necessario collegare l'app Proscenic con le applicazioni Alexa e Google Home. L'aspirapolvere robot 850T può essere controllato vocalmente in diversi modi, tra cui l'accensione e lo spegnimento, la scelta di una modalità di pulizia, la regolazione dell'intensità di aspirazione e l'invio alla stazione di ricarica. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

