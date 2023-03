Robot aspirapolvere LEFANT F1 può semplificarti la vita con un prezzo speciale su Amazon

Mantenere una casa pulita è difficile, soprattutto se si ha uno stile di vita frenetico. Fortunatamente, grazie ai miglioramenti tecnologici, oggi è possibile affidare le pulizie a un aspirapolvere robot. Lefant F1 è una scelta eccellente per chi cerca un aspirapolvere robot a basso costo e ad alte prestazioni. In questo articolo esamineremo le caratteristiche di Lefant F1 e vedremo come può semplificarvi la vita. Acquistalo su Amazon a soli 129,99€ invece di 199,99€.

Lefant F1 è semplice da assemblare. Basta collegare il dock a una presa elettrica e il robot inizierà a caricarsi automaticamente. Quando è completamente carico, lo si accende e si lascia che inizi a pulire la casa. Il sistema di gestione dei cavi integrato nel dock consente di risparmiare tempo e di ricaricare il robot con estrema facilità.

L'app opzionale Lefant è una delle caratteristiche migliori di Lefant F1. Questo programma consente di personalizzare ulteriormente il comportamento del robot. È possibile comandarlo a distanza, combinarlo con un servizio di controllo vocale come Google Assistant o Amazon Alexa, o programmare pulizie frequenti. Il software include anche una mappa che mostra il percorso attuale del robot, rendendo semplice seguire i suoi progressi. Tuttavia, poiché Lefant F1 non dispone della tecnologia di mappatura LiDAR, non è possibile progettare una planimetria permanente o aree off-limits.

Le dimensioni ridotte di Lefant F1 sono un vantaggio. La sua circonferenza di 11 pollici e l'altezza di 2,7 pollici consentono di inserirlo in spazi ristretti, rendendo più semplice la pulizia di luoghi difficili da raggiungere. Inoltre, il contenitore della polvere è visibile dall'alto e consente di vedere il robot raccogliere la polvere in tempo reale. La porta brushless sul fondo del Lefant F1 sostituisce la barra delle spazzole. Sebbene questo design abbia meno successo nell'attaccare le superfici, la capacità di aspirazione dell'aspirapolvere, che raggiunge i 4.000Pa, è più che compensata. Inoltre, la batteria da 3.600 mAh ha una durata potenziale di 200 minuti, il che lo rende ideale per gli ambienti più piccoli.

Nel complesso, Lefant F1 è un aspirapolvere robot a basso costo, ideale per chi vive in una casa o in un appartamento di piccole dimensioni. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.