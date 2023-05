I robot aspirapolvere sono tra le novità più apprezzati degli ultimi anni. Basta un tap sul proprio smartphone per dare il via alle pulizia di casa e, perché no, dell'ufficio. Il RR8567WH X-Plorer Serie 75 S di Rowenta svolge anche il ruolo di lavapavimenti, e oggi lo puoi acquistare su Amazon ad un prezzo a dir poco strepitoso.

Di listino, la cifra richiesta è di 550€, ma oggi lo paghi solo 249,99€. Come è possibile, dici? Oltre allo sconto del 45% già applicato da Amazon, risparmi ulteriori 50€ spuntando manualmente la casella del coupon. La spedizione, come al solito, è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Il robot aspirapolvere di Rowenta compatibile con Alexa oggi costa 300€ in meno: il miglior prezzo web è solo su Amazon

Il modello RR8567WH è parte della serie X-Plorer di Rowenta e punta ad offrire un'esperienza di pulizia automatizzata e conveniente. Questo robot aspirapolvere è dotato di una serie di funzionalità che lo rendono efficace ed efficiente nel pulire i pavimenti. Utilizza ad esempio un sistema di navigazione intelligente (basato sulla mappatura laser) per muoversi in modo autonomo nella tua casa, evitando gli ostacoli e navigando intorno agli arredi. Ed è anche in grado di rilevare scale e tappeti, consentendogli di evitare cadute e di adattare automaticamente la sua potenza di aspirazione per una pulizia ottimale su diverse superfici.

Il robot aspirapolvere Rowenta RR8567WH è munito di una batteria ricaricabile che gli consente di funzionare per circa 2 ore prima di dover tornare alla base per la ricarica. Tutto ciò che raccoglie (polvere e sporco) viene raccolto in un contenitore apposito, che può essere svuotato facilmente quando è pieno.

Ovviamente, il robot di Rowenta supporta pienamente la connettività Wi-Fi, quindi lo puoi controllare e programmare direttamente tramite un'app sul tuo smartphone, iOS o Android che sia. Puoi impostare gli orari di pulizia, monitorare lo stato del robot e persino ricevere notifiche quando il lavoro di pulizia è completato o se si verifica un problema.

Infine, il Rowenta RR8567WH è assolutamente silenzioso e dispone di diverse modalità di pulizia, tra cui la modalità casuale, la modalità perimetrale e la modalità a spirale, che consentono di adattare il suo comportamento di pulizia alle esigenze specifiche delle diverse aree della tua casa.

⚡Prima di mettere la parola "fine" a questo articolo, ti voglio ricordare che per ottenere il massimo sconto devi spuntare manualmente la casella del coupon (-50€) e che puoi pagare anche a rate senza interessi (5 da 60€ al mese).

