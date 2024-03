Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti CROLLA di prezzo solo per oggi: scopri la PROMO!

Immagina di non dover sprecare nessuna energia per lavare e pulire la tua casa: no, non si tratta di assumere un aiuto domestico, ma di spendere solamente 151,99€ per avere Laresar Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con il 46% di sconto solo oggi su Amazon!

Il prezzo precipita in picchiata: dagli originali 280€ a soli 151€ per un'occasione più unica che rara. Scopri tutte le caratteristiche ti faranno innamorare di questo robot aspirapolvere e fatti un regalo per risparmiare tempo, energie e fatica in casa!

Design innovativo per una struttura perfetta ed efficiente

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Laresar Evol 3 è l'alleato eccellente per avere qualsiasi tipologia di pavimento sempre lucido, privo di polvere e igienizzato. Con una aspirazione potente da 4500Pa e una navigazione intelligente integrata, il suo design extrasottile gli permette di infilarsi anche sotto quei mobili dove si concentra lo sporco più ostinato. I suoi sensori ricoperti e il sistema anti-collisione e anti-goccia completano un quadro eccezionale per un prodotto top di gamma che solo oggi costa pochissimo.

Il serbatoio dell'acqua supporta il detersivo e la scatola della polvere ha una grandissima capacità di oltre 450ml per raccogliere peli, polvere, acati e non solo. Grazie alla maniglia di trasporto potrai svuotarlo comodamente e godere dei suoi oltre 180 minuti di autonomia per 200 metri quadri di superficie con una singola carica. Insomma, davvero un prodotto al quale non si può recriminare nulla! Con l'app Laresmart puoi collegare il robot al tuo smartphone e controllarlo da remoto.

Corri su Amazon e spendi solo 151,99€ per il robot aspirapolvere e lavapavimenti al 46% di sconto solo per poco tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.