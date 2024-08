Rivoluzione Instagram: arriva la griglia verticale per i profili

Instagram sta per cambiare volto, introducendo una nuova funzione che potrebbe rivoluzionare l’aspetto dei nostri profili: la griglia verticale. Presto, potremmo dire addio alla tradizionale disposizione a quadrati che ha caratterizzato la piattaforma fin dal suo esordio. La decisione di passare a una griglia verticale nasce dalla crescente importanza dei contenuti verticali su Instagram, come le Stories e i Reel.

Negli ultimi anni, questi formati hanno guadagnato sempre più spazio, mettendo in ombra il layout a griglia quadrata, pensato inizialmente per le foto nel formato 1:1. Adam Mosseri, il responsabile di Instagram, ha sottolineato che questa modifica mira a riflettere meglio le abitudini degli utenti e a offrire un'esperienza di navigazione più fluida e immersiva.

La nuova griglia verticale permetterà alle foto e ai video di occupare maggiormente lo spazio in altezza, adattandosi meglio agli schermi degli smartphone. Questo cambiamento consentirà di esporre i contenuti in maniera più dinamica e creativa, favorendo un’interazione più coinvolgente con i post.

Questo cambio look snaturerà l'estetica della piattaforma?

Tuttavia, non tutti gli utenti hanno accolto con entusiasmo questa novità. Molti sono legati alla griglia quadrata, che ha contribuito a definire l’identità visiva di Instagram nel corso degli anni. C’è chi teme che il passaggio alla griglia verticale possa snaturare l’estetica classica della piattaforma, rendendo il feed meno ordinato e riconoscibile.

Attualmente, la griglia verticale è ancora in fase di sperimentazione e non è stata resa disponibile a tutti gli utenti. Non è chiaro quando verrà implementata in modo definitivo, ma è probabile che ci vorrà ancora del tempo prima che diventi una funzione standard.

Questo cambiamento rappresenta sicuramente una svolta significativa per Instagram. La nuova disposizione dei contenuti offre opportunità creative inedite e potrebbe rendere l’app ancora più attraente per gli utenti. Tuttavia, è naturale che alcuni siano scettici riguardo a questa novità. Solo il tempo dirà se la griglia verticale sarà accolta con successo o se incontrerà resistenze tra la comunità di Instagram.