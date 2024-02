RISPARMIA SUL NUOVISSIMO Samsung Galaxy S24 con il CODICE SCONTO attivo su eBay

Samsung non ha bisogno di presentazioni, così come non ne ha il suo nuovissimo top di gamma, il Galaxy S24 che oggi, grazie al coupon SANVALENTINO su eBay è soggetto ad uno sconto di 40€ per un prezzo totale di 759,90€.

Samsung Galaxy S24 già in promo con il codice sconto

Il nuovo Galaxy S24 è un capolavoro di tecnologia e innovazione. Con uno schermo Dynamic AMOLED da 6.2" e una risoluzione FHD+ di 2340 x 1080, supportato da un'impressionante frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz, ti immergerai in immagini chiare e dettagliate con colori vibranti e contrasti vividi. Al cuore di questo dispositivo c'è il potente processore Exynos 2400, un Deca-Core fino a 3.2GHz, che offre prestazioni di calcolo rapide e reattive

La fotocamera principale da 50.0 MP combinata con altre due lenti da 10.0 MP e 12.0 MP cattura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di illuminazione, mentre la fotocamera frontale da 12.0 MP garantisce selfie perfetti.

La batteria da 4000 mAh offre un'eccezionale durata della batteria, consentendoti di utilizzare il tuo dispositivo per più tempo senza dover ricaricare frequentemente. Inoltre, il supporto per USB Tipo-C 3.2 Gen 1 garantisce una ricarica veloce e conveniente.

Con caratteristiche come Bluetooth v5.3, NFC, e il sensore di impronte digitali per una sicurezza aggiuntiva, il Galaxy S24 è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze di comunicazione, produttività e intrattenimento. Inoltre, le nuove funzionalità alimentate dall'intelligenza artificiale, come la fotocamera professionale da 50MP, la traduzione live e l'editing fotografico potenziato dall'AI, offrono nuove possibilità creative e produttive per gli utenti.

Su Amazon, oggi, è presente un codice sconto (SANVALENTINO) del valore di 40€ sul Samsung Galaxy S24 che viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 759,90€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.