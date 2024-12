Risparmia il 56% su NordPass Premium e ottieni 3 mesi extra gratis

Cerchi un gestore di password affidabile che unisca sicurezza, praticità e convenienza? NordPass, scelto da milioni di persone e aziende in tutto il mondo, ha l’offerta perfetta per te. Con NordPass puoi risparmiare 56% sul piano Premium di 2 anni e ottenere 3 mesi extra gratis a soli €1,29/mese. In totale, spenderai solo €34,83 per i primi 2 anni, con la tranquillità di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

NordPass non è solo un semplice gestore di password, ma una soluzione completa progettata per migliorare la tua esperienza online. Dì addio alla frustrazione di resettare password dimenticate e goditi un accesso sicuro e senza problemi su tutti i tuoi dispositivi.

Funzionalità e vantaggi principali:

Memorizzazione Illimitata : Salva e gestisci tutte le tue password, passkey e note sicure in un unico posto.

: Salva e gestisci tutte le tue password, passkey e note sicure in un unico posto. Autosave e Autofill : Compila automaticamente credenziali di accesso e moduli.

: Compila automaticamente credenziali di accesso e moduli. Generatore Avanzato di Password : Crea password complesse e sicure in un attimo.

: Crea password complesse e sicure in un attimo. Scanner per Fughe di Dati Online : Scopri se i tuoi dati sono stati compromessi sul web.

: Scopri se i tuoi dati sono stati compromessi sul web. Analisi della Salute delle Password : Identifica password deboli, riutilizzate o obsolete.

: Identifica password deboli, riutilizzate o obsolete. Sincronizzazione Automatica : Accedi al tuo archivio su più dispositivi con facilità.

: Accedi al tuo archivio su più dispositivi con facilità. Sicurezza Biometrica : Usa impronte digitali o riconoscimento facciale per una protezione extra.

: Usa impronte digitali o riconoscimento facciale per una protezione extra. Accesso di Emergenza : Condividi password con persone fidate in situazioni critiche.

: Condividi password con persone fidate in situazioni critiche. Archivio di Carte di Credito: Memorizza in modo sicuro i dati di pagamento per acquisti più rapidi.

A differenza dei semplici strumenti offerti dai browser, NordPass si distingue per una gamma completa di funzionalità avanzate. Offre strumenti di sicurezza robusti, come l'autenticazione multifattoriale e l'archiviazione crittografata, garantendo la protezione dei tuoi dati più sensibili. È compatibile con qualsiasi dispositivo o sistema operativo, permettendoti di accedere facilmente ovunque ti trovi. Inoltre, grazie alla protezione contro le fughe di dati, le tue informazioni personali rimangono al sicuro. Il supporto clienti 24/7 assicura assistenza affidabile in ogni momento, mentre la gestione efficiente dei dati sensibili ti consente di salvare file, dettagli di carte di credito e note in un unico luogo sicuro.

Piani per ogni esigenza

NordPass è disponibile in 2 diverse soluzioni in abbonamento:

Piano Premium (per uso personale)

€1,29/mese per 2 anni (Risparmia 56%).

per 2 anni (Risparmia 56%). Ideale per utenti individuali che cercano sicurezza e praticità avanzate.

Piano famiglia (per familiari e amici)

€2,79/mese per 2 anni (Risparmia 53%).

per 2 anni (Risparmia 53%). Include 6 account Premium per proteggere anche i tuoi cari.

Per conoscere l'offerta completa di NordPass clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.