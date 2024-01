RISPARMIA IL 44% sull'Hard Disk Esterno da 500GB: MAXI SCONTO

L'hard disk esterno targato Maxone offre una capacità di archiviazione digitale di 500 GB, fornendo uno spazio affidabile per conservare una vasta gamma di dati, dai documenti ai file multimediali. Con un'interfaccia USB 3.0, questo dispositivo assicura un trasferimento dati ultraveloce, con una velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, risultando circa dieci volte più veloce dello standard USB 2.0 e retrocompatibile con quest'ultimo.

Il design minimale e la funzionalità Plug-and-Play semplificano notevolmente l'utilizzo di questo hard disk esterno. Non richiede alcun programma di installazione o configurazione del software, garantendo un'esperienza utente senza complicazioni. La sua compatibilità con vari tipi di dispositivi, tra cui TV, Console, PC e sistema operativo Android, lo rende versatile e adatto a diverse esigenze.

Costruito con materiali robusti, inclusi dettagli in alluminio, l'hard disk esterno Maxone è resistente, impermeabile e antiurto, con uno spessore di soli 0,39 pollici (1 cm), rendendolo estremamente compatto e adatto per l'utilizzo in movimento.

La confezione include non solo il disco rigido portatile, ma anche un cavo USB 3.0, un manuale utente, e offre la tranquillità dell'assistenza post-vendita con 3 anni di garanzia del produttore.

