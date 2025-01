Risparmia fino al 15% con l’abbonamento annuale sui piani InternXT

Avere spazio a disposizione è una delle esigenze più comuni cui dobbiamo far fronte quotidianamente. Gli archivi fisici (hard disk, schede SD, pendrive, eccetera) non riescono più a sostenere la mole di dati (e le loro dimensioni) che regolarmente accumuliamo. E gli abbonamenti in cloud associati ai principali servizi hanno spazi solitamente molto risicati con prezzi importanti nel caso si volesse fare l’upgrade a un piano più capiente. Con le ultime offerte di InternXT c’è la possibilità di risparmiare fino al 15% scegliendo il pagamento annuale di tutti i piani individuali. Ottieni fino a 10 TB di spazio in cloud.

Conserva i tuoi file in totale sicurezza

A rendere particolarmente conveniente l’offerta di InternXT c’è sia la scelta tra piani che offrono diversi tagli di memoria in cloud, ma anche e soprattutto il livello di sicurezza garantito. Tutti i piani individuali di InternXT, infatti, sono progettati per garantire esclusivamente all’utente l’accesso al proprio archivio personale. Neanche il team di InternXT potrebbe farlo grazie alla crittografia end-to-end che viene eseguita direttamente sul dispositivo, prima ancora che i file vengano caricati sul cloud.

Inoltre ogni dato, comprese le password, non viene salvato o memorizzato, così da migliorare ulteriormente il livello di sicurezza. A conferma della qualità del servizio del cloud di InternXT c’è anche la conformità al GDPR e la certificazione ottenuta da Securitum, l’ente di penetration testing di riferimento nell’Unione Europea.

Scopriamo ora i piani InternXT in offerta con il pagamento annuale. Il piano da 200 GB è in offerta a 13,80€, quello da 2 TB a 33€, quello da 5 TB a 60€ e quello top da 10 TB a 90€. Tutti i piani prevedono l’autenticazione a due fattori, la possibilità di caricare file fino a 20 GB e l’accesso da qualsiasi dispositivo. Per i primi 30 giorni, inoltre, c’è la possibilità di recedere dall’abbonamento senza vincoli o costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.