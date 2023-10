RISPARMIA con il DOPPIO SCONTO sul Mini PC DEFINITIVO

Un mini PC è un computer compatto e di dimensioni ridotte che offre prestazioni e funzionalità simili a un computer desktop tradizionale, ma in un formato molto più piccolo. Oggi Amazon applica uno sconto del 37% al quale affianca un coupon che permette di risparmiare ulteriori 40€ sul Mini PC per un prezzo finale di 209,50€.

Doppio sconto e Mini PC ad un prezzo regalato su Amazon

Il mini PC NiPoGi AK2 PLUS è una potente soluzione informatica che sfrutta il processore Intel Alder Lake-N100 di 12a generazione per offrire prestazioni eccezionali del 25% superiori rispetto ai modelli precedenti. Con 4 core e 4 thread, frequenza fino a 3,4 GHz e un TDP di 6 W, questo mini PC è perfetto per compiti d'ufficio leggeri, riproduzione di video 4K, formazione online, progettazione e molto altro. Dotato di 1024 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB, il NiPoGi N100 offre un'ampia capacità di memoria, con la possibilità di espandere fino a 2 TB sostituendo l'SSD o aggiungendo un HDD/SSD da 2,5 pollici.

Con due porte HDMI 2.0, puoi utilizzare doppio schermo 4K a 60 Hz per svolgere diverse attività contemporaneamente. Questo mini PC è ricco di connessioni, tra cui Gigabit Ethernet, Wi-Fi dual-band 2.4G+5.0G e Bluetooth 4.2. È preinstallato con il sistema operativo e supporta anche Linux e Ubuntu, rendendolo un'ottima scelta per una varietà di utilizzi, dalla produttività aziendale all'intrattenimento domestico e molto altro. Con una ventola di raffreddamento integrata, il NiPoGi AK2 PLUS rimane efficiente anche durante le attività multitasking.

Amazon applica un doppio sconto sul Mini PC, 37% al quale si affianca un coupon da 40€ per un prezzo finale di 209,50€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.