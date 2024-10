Risparmia con Fastweb Mobile: 150 GB e minuti illimitati a 7,95 €/mese, anche in 5G!

Fastweb Mobile propone un’offerta eccezionale che unisce risparmio e tecnologia avanzata: 150 GB di traffico dati, anche in 5G, a partire da soli 7,95 € al mese. Questa promozione è l’ideale per chi desidera una connessione stabile e veloce, insieme a un’ampia copertura in Italia, con la qualità della rete mobile più veloce del Paese. L’offerta include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS, e la spedizione gratuita della SIM o della eSIM con attivazione rapida anche tramite SPID.

Cosa include l'offerta di Fastweb Mobile

Connessione veloce e affidabile in 5G: Fastweb è stata riconosciuta come la rete mobile più veloce d’Italia, con una copertura 5G crescente per assicurare massime prestazioni ovunque ci si trovi. Il 5G è disponibile nelle aree coperte dal servizio, offrendo un’esperienza di navigazione stabile e priva di interruzioni.

Convenienza assoluta a 7,95 €/mese: a un prezzo competitivo, Fastweb Mobile offre 150 GB mensili, una quantità di traffico ideale per streaming, gaming e uso intensivo di internet, il tutto senza compromessi sulla velocità.

Minuti Illimitati e 100 SMS: con minuti illimitati per chiamate nazionali e 100 SMS inclusi, puoi restare connesso senza pensieri con amici e familiari, senza ulteriori costi.

Attivazione rapida e spedizione Gratuita della SIM: l’attivazione avviene velocemente, anche tramite SPID per semplificare il processo, e la SIM/eSIM viene spedita gratuitamente, permettendoti di iniziare subito a utilizzare la tua nuova offerta.

Impegno per la sostenibilità: Fastweb sostiene il pianeta con un investimento di 1 milione di euro, dimostrando il proprio impegno verso l’ambiente e la sostenibilità.

Offerte Fastweb: Connessione e Servizi Completi per la Casa e l’Energia

Oltre al mobile, Fastweb offre un pacchetto completo per la casa e l’energia, pensato per rispondere a tutte le esigenze:

Fastweb Casa Light a 27,95 €/mese : include fibra ultraveloce, chiamate a consumo, e il rivoluzionario Internet Box NeXXt One con Wi-Fi di ultima generazione. L’offerta include anche corsi gratuiti della Fastweb Digital Academy, un’ottima opportunità per arricchire le tue competenze digitali.

: include fibra ultraveloce, chiamate a consumo, e il rivoluzionario Internet Box NeXXt One con Wi-Fi di ultima generazione. L’offerta include anche corsi gratuiti della Fastweb Digital Academy, un’ottima opportunità per arricchire le tue competenze digitali. Fastweb Energia a Partire da 50 €/mese: energia certificata 100% rinnovabile e un canone fisso tutto incluso, bloccato per 12 mesi, ideale per una gestione trasparente e conveniente dell’energia domestica.

