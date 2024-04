RISPARMIA 250€ sul Samsung Galaxy S23: PREZZACCIO su eBay

Samsung è un'azienda che opera in diversi settori e quello della telefonia è uno dei suoi punti di forza in assoluto e oggi, su Amazon, il Galaxy S23 viene scontato del 30% + 25€ tramite il coupon PSPRAPR24, totale risparmio di 250€ per un costo finale di 499€.

Maxi promo attiva su eBay sul Samsung Galaxy S23

Il Samsung Galaxy S23 rappresenta un'evoluzione avanzata nel panorama degli smartphone Android, offrendo un'esperienza completa e all'avanguardia sotto ogni aspetto. Il dispositivo vanta un ampio display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel, che garantisce una visualizzazione nitida e dettagliata per un'esperienza visiva coinvolgente.

Le funzionalità offerte dal Samsung Galaxy S23 sono numerosissime e di ultima generazione. A partire dal modulo 5G, che assicura un trasferimento dati e una navigazione su internet eccellenti, il telefono si distingue per la sua capacità di restare al passo con le esigenze moderne.

La multimedialità rappresenta uno dei punti di forza di questo dispositivo, grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel. Con questa fotocamera, il Samsung Galaxy S23 è in grado di catturare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8165 x 6124 pixel e registrare video in 8K alla risoluzione di 7680 x 4320 pixel.

Ciò garantisce una resa visiva sorprendente e dettagliata per ogni scatto e video. Nonostante le sue prestazioni avanzate, il Samsung Galaxy S23 mantiene uno spessore contenuto di soli 7.6mm, conferendo al dispositivo un aspetto estremamente elegante e sofisticato.

Su eBay, oggi, è presente una doppia promozione clamorosa sul Samsung Galaxy S23 sconto del 30% + 25€ tramite il coupon PSPRAPR24, risparmiati in totale ben 250€ per un prezzo finale di 499€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.