RISPARMIA 175€ sull'Honor 90: maxi promo attiva su eBay

Honor è un brand che, negli anni, ha saputo guadagnarsi la fiducia dell'utenza con dei prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, su eBay, l'Honor 90 viene scontato del 35% per un costo finale e totale di 325€.

Honor 90: 175€ risparmiati con l'offerta su eBay

L'Honor 90 si presenta come uno smartphone Android all'avanguardia, completo e avanzato in ogni aspetto. Dotato di un ampio display da 6.7 pollici e una risoluzione di 2664 x 1200 pixel, offre un'esperienza visiva coinvolgente e nitida che soddisfa anche gli utenti più esigenti.

Tra le sue caratteristiche di spicco, spicca il modulo 5G, che garantisce prestazioni di trasferimento dati e navigazione su internet di prim'ordine, consentendo agli utenti di godere di connessioni veloci e affidabili ovunque si trovino. Ma è nella multimedialità che l'Honor 90 si distingue davvero.

Grazie alla fotocamera principale da 200 megapixel, questo dispositivo permette di catturare immagini straordinarie con una risoluzione sorprendente di 16330 x 12247 pixel. Inoltre, offre la possibilità di registrare video in 4K con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel, garantendo risultati mozzafiato che catturano ogni dettaglio e colore con precisione.

Con uno spessore di soli 7.8mm, l'Honor 90 si presenta non solo come un concentrato di potenza e tecnologia, ma anche come un dispositivo dal design elegante e raffinato. La sua silhouette sottile e moderna aggiunge ulteriore fascino a un prodotto già straordinario sotto molti aspetti. L'Honor 90 si conferma come uno dei leader nel panorama degli smartphone, offrendo un mix unico di prestazioni elevate, funzionalità avanzate e design accattivante.

Su eBay, oggi, è disponibile uno sconto del 35% sull'Honor 90 che viene venduto al costo totale e finale di 325€. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.