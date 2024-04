RISPARMIA 100€ sull'acquisto del Samsung Galaxy A54: scontatissimo su Amazon

Il Samsung Galaxy A54 è uno smartphone Android che offre un'esperienza avanzata. Con un processore octa-core Exynos1380 che raggiunge una velocità di 2.4 GHz, garantisce prestazioni fluide e veloci per gestire le attività quotidiane con facilità.

Dotato di una capacità di memoria interna di 128 GB, questo dispositivo offre ampio spazio per archiviare foto, video, app e molto altro ancora. Inoltre, grazie allo slot di espansione per schede di memoria micro-SD, è possibile aumentare la capacità di archiviazione fino a 1TB per soddisfare anche le esigenze più elevate.

Con una memoria RAM da 8 GB, il Galaxy A54 assicura una gestione multitasking efficiente e senza problemi, consentendo di passare senza interruzioni tra diverse app e attività. Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6.4 pollici, che offre colori vividi e contrasti profondi per un'esperienza visiva coinvolgente. Il touchscreen garantisce una navigazione intuitiva e responsiva.

La fotocamera posteriore da 50 megapixel cattura immagini dettagliate e nitide, mentre la fotocamera frontale da 32 megapixel consente selfie luminosi e di alta qualità. Il riconoscimento facciale e il lettore di impronte digitali assicurano un accesso sicuro e rapido al dispositivo. Con una batteria da 5000 mAh, il Galaxy A54 garantisce un utilizzo prolungato senza doversi preoccupare della ricarica frequente.

Su eBay, oggi, il Samsung Galaxy A54 viene scontato del 25% (-100€) per poi essere venduto a 299,99€. Approfittane adesso!