Ripetitore Wi-Fi TP-Link RE330 ad un prezzo strabiliante su Amazon

I router standard che si hanno in comodato d'uso spesso hanno una copertura WiFi limitata, un problema che causa spesso zone morte dove il Wi-Fi non prende. Il RE330 si connette in modalità wireless al router esistente per espandere il segnale WiFi in un'area più estesa. Grazie allo standard AC1200, potrai goderti una connessione stabile e ad alta velocità ovunque. Acquistalo ora su Amazon a soli 29,96€ invece di 44,99€.

Il RE330 copre sia la banda a 2,4 GHz che quella a 5 GHz . Ciò ti consente di mantenere più dispositivi connessi contemporaneamente con le sue dual band da 2,4 GHz 300 Mbps e 5 GHz 867 Mbps. Se devi inviare e-mail e navigare sul Web usa la banda a 2,4 GHz, mentre usa quella a a 5 GHz per i giochi e lo streaming HD.

Presente anche la funzione OneMesh che ti consente di formare una rete Mesh con un unico nome Wi-Fi. Basta collegare un range extender OneMesh a un router OneMesh. Non dovrai più cercare una connessione, il telefono effettuerà lo switch in automatico.

Mentre la tecnologia Adaptive Path Selection mantiene la tua rete in esecuzione alla massima velocità scegliendo automaticamente il percorso di connessione più veloce al router. Ideale sopratutto in ambienti di rete affollati dove ci sono molti dispositivi e applicazioni. Utilizza una banda WiFi dedicata come backhaul e un'altra banda WiFi dedicata come punto di accesso per massimizzare la larghezza di banda.

RE330 è più di un range extender wireless. È sufficiente collegare un cavo Ethernet alla sua porta Ethernet per trasformare facilmente la connessione Internet cablata in un punto di accesso wireless dual band 2×2 MIMO. Configura e gestisci il tuo Wi-Fi tramite l'app TP-Link Tether dal tuo smartphone (Android, iOS), inclusi router TP-Link e range extender. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

